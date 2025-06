Prestes a completar 29 anos preso, Oruam revela em live quando o pai será solto

Oruam, cantor e compositor, um dos rappers mais influentes da nova geração, participou de uma transmissão ao vivo com o influenciador Ruyter e respondeu um dos seguidores a respeito da soltura de Marcinho VP. O pai do intérprete foi preso em agosto de 1996, e a liberação, pelas regras da legislação, está prevista para outubro de 2026. No entanto, o carioca, durante a live com os admiradores, adiantou que a figura paterna em breve estará longe das grades.

“Quando o teu pai vai ser solto?”, questionou um fã. Oruam respondeu, sem rodeios: “Em breve, tropa. O meu pai sai em breve, pegou a visão? É que, tipo, o meu pai não deve mais nada assim. Mas a Justiça não solta ele por causa da mídia, que fica colocando ele como um vilãozão, para sempre. Mas o meu pai mesmo não deve mais nada, tropa. Ele já pagou, foi tudo, entendeu? Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”. Até mesmo seu lado espiritual, o noivo de Fernanda Valença, revelou.

“Eu vejo Deus, mano. Quando olho para o mar, moro de frente para o mar, e quando olho, vejo Deus ali porque é algo que não tem explicação. Em tudo o que não tem explicação, eu vejo Deus, papo reto. Eu olho para o céu e vejo Deus”, disse o artista. Ansioso pelo encontro com Marcinho, sua maior inspiração, prometeu ultrapassar o número de curtidas no Instagram de um dos maiores jogadores de futebol e ponta-esquerda que defende o Al-Nassr: “Cristiano Ronaldo postou uma foto hoje (com o filho) e, em 2 horas, estava com 10 milhões de curtidas”.

“A única foto que vai bater mais curtida mesmo é a minha e a do meu pai. Quando ele for sair, eu vou postar ele saindo (fazendo sinal de positivo). Se o Cristiano Ronaldo comentar (na minha publicação), vai ser cancelado”, finalizou a personalidade do rap nacional. Recentemente, o famoso denunciou o racismo estrutural devido aos últimos ataques que sofreu por estampar a capa de uma revista britânica.

“Esse é o meu pronunciamento sobre a capa da revista Dazed. Há uma semana, eu, Oruam, fui convidado a ser capa da revista, o que gerou muita polêmica na rede social. Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, muitas pessoas dizendo que outros artistas mereciam estar ali representando o Brasil e que eu não merecia estar ali. A revista gringa entendeu o quanto eu represento o Brasil e me convidou a participar daquilo. Não foi algo em que eu me intrometi, entendeu? Pessoal, pra mim isso é o racismo estampado na sociedade que as pessoas não veem. As grandes marcas não entendem que estão perdendo, porque, querendo ou não, eu represento o Brasil”, desabafou desapontado com as ofensas.