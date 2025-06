Qual o segredo de Odete Roitman e Nice em Vale Tudo? Vilã esconde crime terrível

Na nova versão de Vale Tudo, novela das 21h escrita por Manuela Dias, o passado de Odete (Débora Bloch) começa a ser desvendado e revela segredos chocantes. A vilã sustenta Nice (Teca Pereira), ex-empregada doméstica que trabalhou durante anos em sua casa e guarda verdades comprometedores sobre a madame.

Um dos maiores segredos envolve a morte do filho mais velho de Odete. Heleninha (Paolla Oliveira) acredita, desde então, ser a responsável pela tragédia, já que estava embriagada no dia do acidente. No entanto, a verdade é bem diferente: quem dirigia o carro era a própria Odete, em pânico após ser flagrada pelo filho transando com um amigo dele.

Ao descobrir a traição, o rapaz, furioso, decidiu retornar imediatamente para casa a fim de contar tudo ao pai. Com Heleninha visivelmente bêbada, ele foi no banco de trás ao lado da irmã, enquanto Odete assumiu a direção. Descontrolada emocionalmente, ela perdeu o controle do veículo e causou o acidente fatal. Desde então, Heleninha, abalada pelo alcoolismo, vive com a culpa sem saber da verdadeira história.

Outra tragédia também pesa nas costas da vilã. Foi Odete quem, de forma negligente, iniciou o incêndio que quase tirou a vida do pequeno Tiago (Pedro Waddington), ao deixar cair cinzas de cigarro dentro de casa.

Se a nova adaptação seguir os rumos da trama original, será Raquel (Taís Araujo) quem irá atrás de Nice, pressionando a ex-funcionária a contar tudo o que sabe. Com as revelações, Odete acaba completamente rejeitada por toda a família. O desfecho da vilã é trágico e envolto em mistério: ela é assassinada, e a identidade do culpado vira mais um mistério no folhetim.