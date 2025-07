Com Rayssa Leal, SLS desembarca em Brasília pela primeira vez

Competição será realizada neste fim de semana e inclui novo formato de disputa e atrações culturais

Rayssa Leal com o fone no ouvido durante a prova em Paris (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Brasília recebe neste fim de semana (12 e 13/7) uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), com a presença de grandes nomes como Rayssa Leal e Pâmela Rosa. O evento, com entrada gratuita, marca a estreia do formato “Spot Takeover” no Brasil e é a segunda etapa da SLS no país este ano, sendo a final em São Paulo.

Brasília se prepara para viver um fim de semana especial para o skate. Pela primeira vez, uma etapa da Street League Skateboarding (SLS) desembarca na capital federal, um dos circuitos mais prestigiados do mundo na modalidade. A competição acontece neste sábado (12/7) e domingo (13/7), com presença de Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Felipe Gustavo, Luan Oliveira e Kairi Netsuke.

O evento começa às 9h (horário de Brasília) em ambos os dias, com os portões abertos ao público. A programação conta com sessões de treino, DJs e o clima festivo do skate.

Além da estreia em Brasília, a etapa marca também a introdução do formato “Spot Takeover” em território brasileiro. Nesse modelo, cada competidor terá a chance de executar sete manobras, sendo as três melhores pontuações consideradas no resultado final. Em caso de empate, o critério de desempate será o maior “trick” individual.

Esta será a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas da SLS no mesmo ano. A tradicional Super Crown World Championship, que encerra a temporada, continua sediada em São Paulo, onde ocorreram as últimas três edições do campeonato.