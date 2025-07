Concurso PF: veja quando será divulgado o gabarito preliminar

As provas do concurso PF (Polícia Federal) foram aplicadas no último domingo (27/7), e uma dúvida comum aos concurseiros é em relação à divulgação do gabarito preliminar.

De acordo com o edital, os candidatos poderão realizar a consulta individual aos gabaritos preliminares da prova objetiva entre 29 e 31 de julho, pelo site da banca Cebraspe.

Já o prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e (ou) ao padrão de respostas da prova discursiva será entre 30 e 31 de julho de 2025.

Enquanto o gabarito oficial não é disponibilizado pela banca, os professores do Direção Concursos se reuniram para elaborar a correção das questões, juntamente com o gabarito extraoficial para o cargo de Agente de Polícia Federal.

Confira o gabarito extraoficial para Agente de Polícia Federal!

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF oferta 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal : 630 vagas

: 630 vagas Escrivão de Polícia Federal : 160 vagas

: 160 vagas Delegado de Polícia Federal : 120 vagas

: 120 vagas Papiloscopista Policial Federal : 21 vagas

: 21 vagas Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga Área 3: Informática Forense: 24 vagas Área 5: Geologia Forense: 5 vagas Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga Área 12: Medicina Legal: 1 vaga Área 16: Física Forense: 1 vaga Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga Área 19: Genética Forense: 1 vaga Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas



Os candidatos estão sendo avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova objetiva, para todos os cargos

Prova discursiva, para todos os cargos

Teste de Aptidão Física, para todos os cargos

Avaliação Médica, para todos os cargos

Prova Oral, para o cargo de Delegado

Avaliação Psicológica (primeiro momento), para todos os cargos

Avaliação de Títulos, para todos os cargos

Investigação Social, para todos os cargos

As provas foram realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho.

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, as provas foram realizadas em dois turnos, conforme o disposto a seguir:

Período da manhã: Prova objetiva

Período da tarde: Prova discursiva

Resumo do certame

Banca : Cebraspe

: Vagas : 1.000

: 1.000 Cargos : Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito

: Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salários iniciais : De R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

: De Inscrições : 26/5 a 17/6/2025* (data retificada)

: 26/5 a 17/6/2025* (data retificada) Taxa de inscrição : R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

: (Delegado e Perito) e (Escrivão, Agente e Papiloscopista) Provas : 27/7/2025

: 27/7/2025 Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.