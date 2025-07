Limão gigante surpreende moradores do Acre e viraliza nas redes

Um vídeo de um limão de tamanho incomum viralizou nas redes sociais e tem gerado debate entre acreanos e moradores de outros estados da região Norte. As imagens, compartilhada por uma internauta, mostra uma fruta muito maior do que os limões comumente encontrados no mercado.

Nos comentários, muitos acreanos se surpreenderam com o tamanho da fruta. “Sou acreana e nunca vi um limão desse”, disse uma usuária. Já outros garantem que conhecem bem a variedade: “Esse grande aí conheço como limão lima. O pequeno é o limão galego”, explicou outra seguidora.

O caso chamou a atenção não apenas pelo tamanho da fruta, mas também pela diversidade de nomes atribuídos a ela. Alguns chamaram de “limão rosa”, outros de “cidra” e até mesmo de “laranja de fazer doce”. A discussão mostrou como uma mesma fruta pode receber diferentes nomes de acordo com a região.

Entre os comentários bem-humorados, teve até quem brincou com o tamanho da fruta. “Não é limão não, menino, é a cabeça do meu irmão aí”, riu um usuário.

Independentemente do nome correto da variedade, o que ficou evidente é o carinho dos acreanos com a cultura local e a curiosidade que uma simples fruta pode despertar.

Veja o vídeo: