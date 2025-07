Tudo sobre a capa de GTA 6: Logo, artes divulgadas e como baixar seu wallpaper agora

A expectativa em torno de GTA 6, o próximo lançamento da Rockstar Games no submundo do crime de mundo aberto, é imensa. Embora a data prevista de lançamento seja maio de 2026 para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, a arte definitiva da capa do jogo ainda não foi revelada. Atualmente, sites e publicações utilizam como imagem provisória a arte promocional que apresenta os protagonistas Jason e Lucia encostados em um carro.

Tradicionalmente, as capas dos jogos da série GTA apresentam uma colagem em estilo cartunizado, repleta de cenas e personagens, um padrão mantido desde GTA 3, com exceção da versão para Game Boy Advance. Enquanto a capa oficial permanece um mistério, o logo do jogo já foi amplamente divulgado. Ele exibe o título “Grand Theft Auto” com o numeral romano VI ao fundo, em cores vibrantes como azul, rosa e roxo, evocando o visual neon e tropical de Vice City, a cidade fictícia inspirada em Miami.

Imagens, personagens e o retorno a Vice City

A Rockstar Games já liberou algumas artes e imagens oficiais de GTA 6. Elas incluem não apenas os protagonistas Jason e Lucia, mas também seus aliados, como Carl Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez, Raul Bautista e Brian Heder. Além disso, foram divulgadas imagens de localidades da nova Vice City no formato de cartões-postais, com nomes como Leonida Keys, Port Gellhorn e o Parque Nacional de Mount Kalaga já confirmados.

Fãs apaixonados do jogo têm se dedicado à criação de wallpapers personalizados, baseados nas artes e na identidade visual já conhecidas do game. Há diversas opções disponíveis para customizar celulares e computadores, permitindo que os entusiastas mergulhem na atmosfera de GTA 6 enquanto aguardam seu lançamento.

O que já se sabe sobre a história de GTA 6?

As informações já confirmadas sobre GTA 6 revelam que a trama será ambientada em uma Vice City moderna, mas que mantém a essência vibrante da cidade original. Os protagonistas serão Jason e Lucia, marcando um ponto histórico na franquia: será a primeira vez que a série contará com uma protagonista feminina jogável. A narrativa parece começar com Lucia sendo libertada da prisão e reencontrando Jason, o que dá início a uma nova e perigosa trajetória criminosa.

A dinâmica do casal de protagonistas é inspirada na famosa dupla da vida real Bonnie e Clyde, criminosos que aterrorizaram os Estados Unidos com seus assaltos na década de 1930. Essa referência sugere uma história repleta de ação, romance e, claro, muita criminalidade.

Trailers de GTA 6

