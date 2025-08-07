Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos

Os fãs sempre acompanham de perto as metamorfoses das celebridades e a evolução física de cada um gera curiosidade nas fofocas dos famosos, que circulam rapidamente pela imprensa e redes sociais.

Essas alterações vão de mudanças sutis de estilo a procedimentos estéticos visíveis e frequentes.

A seguir, mostramos como nomes como Anitta, Viih Tube, Bianca Andrade, Lucas Lucco, Gretchen e Ludmilla transformaram-se ao longo dos anos. Continue lendo para entender o que mudou em cada um deles.

Anitta

Anitta passou por várias intervenções estéticas ao longo de sua carreira. Entre elas, rinoplastia (que ajustou o formato do nariz) além de harmonização facial, lipoaspiração, implantes de silicone e remoção de veia na testa, conforme ela mesma confirmou.

Recentemente, a busca por “antes e depois de Anitta” cresceu significativamente no Google, depois que ela exibiu o novo visual nas redes. Especialistas apontam que ela passou por endoscopia de maçãs do rosto e elevação de sobrancelhas.

Essas transformações foram amplamente comentadas por fãs e profissionais, gerando debates sobre padrões de beleza, identidade e escolhas estéticas.

Viih Tube

A influenciadora Viih Tube também despertou atenção por sua mudança física após a segunda gravidez.

Ao longo dos últimos anos, ela emagreceu significativamente e passou por harmonização facial, o que trouxe novas proporções ao rosto. Além disso, alterou seu estilo para reforçar sua imagem de mulher madura e confiante.

Essas mudanças viraram assunto nas redes, com seguidores elogiando a autoestima renovada e comentando nas publicações que acompanhavam essa transição pessoal e estética.

Bianca Andrade

Bianca Andrade, conhecida como “Boca Rosa”, teve uma transformação marcante desde os primeiros dias como influenciadora até hoje. Ela afirmou ter feito duas rinoplastias, lipoescultura e colocação de silicone nos seios.

A evolução estética gerou grande repercussão em sites de entretenimento, e o contraste entre seu visual antigo e atual levantou debates sobre padrões de beleza e autenticidade.

Apesar das críticas e elogios, Bianca manteve engajamento alto nas redes, mostrando que optar por procedimentos estéticos pode ser parte de uma construção de imagem pública consistente.

Lucas Lucco

O cantor sertanejo Lucas Lucco também mudou seu rosto e corpo com cirurgias. Ele realizou rinoplastia há alguns anos e depois investiu em harmonização facial, visando um visual mais alinhado à estética masculina atual.

Além disso, fez implante dentário e, segundo reportagens, chegou a se arrepender de alguns procedimentos, voltando atrás em transformações estéticas.

Essa trajetória mostra como os artistas estão preocupados com imagem pública e percepção estética, o que mobiliza opiniões nas redes sociais sobre naturalidade e autoestima.

Gretchen

Ícone da cultura pop brasileira e dos memes, Gretchen passou por múltiplas transformações estéticas ao longo das décadas.

Entre seus procedimentos mais notórios estão lifting facial, implantes de silicone e preenchimentos que modificaram significativamente sua aparência.

Apesar disso, sua presença nas redes continua marcante, sempre reagindo com humor ao ver sua imagem comparada entre antes e depois.

Sua trajetória é um exemplo de como a longevidade na mídia muitas vezes acompanha mudanças visuais expressivas, seguidas de repercussão midiática.

Ludmilla

A cantora Ludmilla atualizou completamente sua estética com uma série de procedimentos notáveis. Ela admitiu ter feito rinoplastia, bichectomia (remoção de gordura das bochechas), lipoaspiração (Lipo HD) e harmonização facial.

A mudança mais comentada foi a rinoplastia, com novo formato do nariz e definição facial que apareceram após shows e publicações no Instagram.

Essas transformações renderam repercussão entre fãs e especialistas, mostrando que Ludmilla se posiciona com confiança em sua imagem e estilo.

A força dessas transformações demonstra como cada intervenção estética se torna tema de atenção e comentário nas redes.

As histórias de Anitta, Viih Tube, Bianca Andrade, Lucas Lucco, Gretchen e Ludmilla mostram que a estética das celebridades segue sendo um tema central para fãs e para o debate sobre beleza na cultura brasileira.