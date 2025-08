“Bobbie Goods” do Acre: MPAC cria desenhos para colorir de paisagens do estado

E se as paisagens mais conhecidas do Acre ganhassem traços suaves e espaço para a imaginação? Foi com essa proposta que o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou, neste sábado (2), uma coleção de desenhos para colorir inspirada em cenários e símbolos culturais do estado. As ilustrações estão disponíveis nas redes sociais oficiais do órgão.

Inspirado na tendência global dos “Bobbie Goods”, estilo popular de ilustrações fofas e detalhadas para colorir, o MPAC adaptou a ideia para valorizar elementos da identidade acreana. Entre os desenhos disponíveis, estão a bandeira do estado, a Casa de Chico Mendes em Xapuri, a Catedral Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul, e o Palácio Rio Branco, além de outras paisagens e monumentos locais.

A iniciativa une arte, memória e lazer, sendo voltada tanto para crianças quanto para adultos, com o objetivo de incentivar o conhecimento sobre a história e a cultura do Acre de forma lúdica.

A proposta tem repercutido de forma positiva nas redes, com internautas elogiando a criatividade e o resgate de símbolos regionais. O material pode ser baixado gratuitamente para impressão e pintura, reforçando o acesso democrático à arte e ao patrimônio cultural acreano.

Veja aqui!