“Caveirão”: Prefeitura de SP inicia demolição de prédio abandonado

A Prefeitura de São Paulo começou o processo para demolir o prédio abandonado conhecido como “Caveirão”. O edifício fica localizado na Rua do Carmo, na Sé, centro da cidade. Ao Metrópoles, o secretário municipal das Subprefeituras, Fabricio Arbex, afirmou que dará a ordem de início até esta sexta-feira (15/8) e os trabalhos da empresa responsável pela demolição devem começar até a próxima terça-feira (19/8).

“A gente consegue agora fazer uma reparação histórica ao centro de São Paulo por conta da demolição desse prédio, que está há décadas trazendo muitos prejuízos para a região central do ponto de vista urbanístico. Ele está ao lado da Catedral da Sé, do Marco Zero, de vários pontos turísticos importantes. É um esqueleto que atrapalha a paisagem urbanística do centro”, celebrou o secretário.

Disputa pelo Caveirão

O início da demolição marca um novo capítulo na disputa entre a prefeitura e o proprietário do imóvel abandonado.

A ação da administração municipal se iniciou após o incêndio e queda do edifício Wilton Paes de Almeida, que deixou sete mortos e dois desaparecidos em 2018. Para evitar que a tragédia se repetisse, a prefeitura reforçou a fiscalização do prédio e pediu a demolição sob a justificativa que a estrutura poderia desabar.

Em julho de 2024, a gestão Ricardo Nunes (MDB) moveu uma ação judicial e o Tribunal de Justiça determinou que o proprietário fizesse a demolição do Caveirão sob multa diária de R$ 500.

Após o descumprimento da decisão, a Justiça paulista autorizou a prefeitura a demolir o prédio e repassar os custos para o proprietário.

A demolição tem prazo de 300 dias e será realizada pela empresa Demolidora FBI por aproximadamente R$ 6 milhões, valor que deve ser ressarcido pelo dono do imóvel.

Trabalhos da empresa responsável por demolir o Caveirão devem começar até a próxima terça-feira (19/08)

Antes da demolição, serão realizadas ações para proteger os edifícios do entorno

Demolição tem prazo de 300 dias e custará cerca de R$ 6 milhões, valor que será repassado ao proprietário

Em relação ao futuro do terreno, Arbex afirmou que, após a demolição, a Procuradoria Geral do Município e a Secretária Municipal da Fazenda realizarão um encontro de contas com o proprietário do imóvel. Ao final desse processo, a prefeitura poderá definir o destino do terreno.

Construído na década de 1960 como um edifício-garagem e nunca finalizado, o “Caveirão” tem 23 andares inacabados e um subsolo. Seu esqueleto tornou-se uma construção emblemática do centro da capital que, por anos, abriga pessoas em situação de rua e famílias desabrigadas.