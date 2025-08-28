28/08/2025
Deborah Secco garante que o bom da vida é sentir todas as sensações

“A mulher que eu sou, eu construí nas minhas dores, não nas minhas alegrias. Foram nas minhas derrotas e não nas minhas vitórias.” Contou em entrevista a atriz Deborah Secco, que abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras no próximo Metrópoles Talks, em São Paulo. O talk “Confissões de uma ex-adolescente” será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Em um bate-papo cheio de insights, Secco compartilha aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

“Acho que a gente entende o que a gente não quer para gente. Descobrir o que eu quero para minha vida é muito difícil. Então eu começo sabendo o que eu não quero e aí vou evoluindo, né?! Acho que é sempre uma construção. Cada passo que a gente dá, melhoramos um pouquinho”, reflete.

Ela revela assim que é apegada tanto às alegrias quanto às dores. “Eu sofro tudo, acaba o sofrimento, sigo e recomeço. O grande barato da vida é sentir, aproveitar tudo em termo de sensações e memórias. Sou dramática!”

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h
Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

