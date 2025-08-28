Deborah Secco garante que o bom da vida é sentir todas as sensações

“A mulher que eu sou, eu construí nas minhas dores, não nas minhas alegrias. Foram nas minhas derrotas e não nas minhas vitórias.” Contou em entrevista a atriz Deborah Secco, que abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras no próximo Metrópoles Talks, em São Paulo. O talk “Confissões de uma ex-adolescente” será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Em um bate-papo cheio de insights, Secco compartilha aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

“Acho que a gente entende o que a gente não quer para gente. Descobrir o que eu quero para minha vida é muito difícil. Então eu começo sabendo o que eu não quero e aí vou evoluindo, né?! Acho que é sempre uma construção. Cada passo que a gente dá, melhoramos um pouquinho”, reflete.

Ela revela assim que é apegada tanto às alegrias quanto às dores. “Eu sofro tudo, acaba o sofrimento, sigo e recomeço. O grande barato da vida é sentir, aproveitar tudo em termo de sensações e memórias. Sou dramática!”

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla