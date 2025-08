EA FC 26: Veja imagens e capas com Bellingham, Musiala e Ibra, e prepare-se para as novidades do game

EA Sports FC 26 é o novo capítulo do simulador de futebol virtual da EA Sports que promete agradar os fãs, que terão acesso a melhorias inovadoras, visuais impressionantes e novidades. Anunciado em julho com trailer, o título também recebeu imagens oficiais e capas das edições Standard e Ultimate, com Jude Bellingham, Jamal Musiala e Zlatan Ibrahimovic. Ao representar o espírito do novo jogo, que pretende combinar novidades com o aprendizado do passado, mostram um pouco do que está por vir. Além disso, podem servir como bons wallpapers para usar no PC, celular, perfil e capa nas redes sociais.

Em resumo: Plataformas e Lançamento de EA FC 26

EA Sports FC 26 será lançado oficialmente em 26 de setembro, uma sexta-feira, como já virou costume na franquia. O jogo custará R$ 349,90 na Edição Standard para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch, enquanto a Edição Ultimate está em pré-venda por R$ 499,50. No Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e EA app), o game é um pouco mais barato, saindo a partir de R$ 299.

Capas de EA FC 26

A capa da Edição Standard de EA FC 26 traz o jovem meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, que já foi destaque do jogo anterior. Na edição deste ano, o inglês retorna aos holofotes ao lado de Jamal Musiala, meia-atacante do Bayern de Munique e da Alemanha, que vem chamando a atenção nos gramados.

Já a Edição Ultimate é estrelada por Zlatan Ibrahimovic, em uma arte conceitual que referencia uma foto antiga do sueco. É uma homenagem à carreira do ex-atacante com passagens por PSG, Ajax, Inter de Milão, Milan e outros clubes, além de referências a Ronaldo Fenômeno e à tela do Ultimate Team no computador.

Principais mudanças de EA FC 26

O EA FC 26 pretende aprimorar a jogabilidade conforme feedback dos jogadores nas edições passadas, incluindo movimentos mais precisos e responsivos e IA mais inteligente. A principal novidade é a introdução de dois estilos distintos de gameplay, Competitivo e Autêntico, voltados para modos online (Ultimate Team, Clubs, etc) e offline, como o Carreira, respectivamente.

Outras mudanças incluem aprimoramento dos goleiros, que promete ter animações realistas e melhor posicionamento, a inclusão de Desafios de Manager ao Vivo no Modo Carreira, novas funções táticas e arquétipos, o sistema FC IQ, além de muito mais.

Wallpapers e imagens de EA FC 26

Diversos fãs já criaram wallpapers conceituais inspirados no FC 26, disponíveis em sites como Wallpaper Cave, Reddit e TikTok. Eles variam entre peças promocionais com os atletas, cenas de gameplay e logos estilizados do jogo que funcionam bem como fundo de tela. Claro, também há imagens pela própria EA.

O TechTudo reúne várias imagens oficiais de EA FC 26 para você usar no PC ou celular. Isso inclui cenas de partidas com Bellingham, Musiala, Ibrahimovic, Virgil van Dijk, Cole Palmer, Manuel Neuer, Erling Haaland, Trinity Rodman, Luis Enrique como técnico do PSG. Entre os times em destaque, estão PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool e Manchester City.

