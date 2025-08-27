27/08/2025
Universo POP
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho

João Fonseca entra em quadra pelo US Open; horário e onde assistir

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
joao-fonseca-entra-em-quadra-pelo-us-open;-horario-e-onde-assistir

Após vitória na estreia do US Open, João Fonseca terá pela frente o tcheco Tomas Machac, nesta quarta-feira (27/8), pela segunda rodada da competição. A partida está marcada para acontecer a partir das 13h10, horário de Brasília.

Número 22 do mundo, Machac está há três anos no top 100 do ranking mundial da ATP. Em março deste ano, chegou na 20ª posição, a mais alta de sua carreira, após ser campeão em Acapulco, seu primeiro título na organização.

No currículo, ele também conta com uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao lado de Katerina Siniajova, ele venceu nas duplas mistas.

Na primeira fase, o atleta derrotou o italiano Luca Nardi por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/1.

Leia também

2 imagensJoão venceu o sérvio Kecmanovic por 2 sets a 0Fechar modal.1 de 2

O brasileiro disputou pela primeira vez a chave principal do torneio

Al Bello/Getty Images2 de 2

João venceu o sérvio Kecmanovic por 2 sets a 0

Al Bello/Getty Images

Na estreia, João Fonseca passou mal e vomitou em quadra, mas ainda conseguiu superar o sérvio Miomir Kecmanovic, número 45 do ranking, por 3 sets a 0 (parciais de 7(7)/6(3), 7(7)/6(5) e 6/3).

Campeão de 2023 no US Open Júnior, o brasileiro nunca havia jogado a chave principal do torneio. É a primeira temporada em que o carioca participa da chave principal em todos os Grand Slam do ano.

Onde assistir

João Fonseca e Tomas Machac, válido pela segunda rodada do US Open, será transmitido em canais fechados (SporTV 3 e ESPN 2) e no streaming (Disney+).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.