João Fonseca entra em quadra pelo US Open; horário e onde assistir

Após vitória na estreia do US Open, João Fonseca terá pela frente o tcheco Tomas Machac, nesta quarta-feira (27/8), pela segunda rodada da competição. A partida está marcada para acontecer a partir das 13h10, horário de Brasília.

Número 22 do mundo, Machac está há três anos no top 100 do ranking mundial da ATP. Em março deste ano, chegou na 20ª posição, a mais alta de sua carreira, após ser campeão em Acapulco, seu primeiro título na organização.

No currículo, ele também conta com uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao lado de Katerina Siniajova, ele venceu nas duplas mistas.

Na primeira fase, o atleta derrotou o italiano Luca Nardi por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/1.

O brasileiro disputou pela primeira vez a chave principal do torneio

João venceu o sérvio Kecmanovic por 2 sets a 0

Na estreia, João Fonseca passou mal e vomitou em quadra, mas ainda conseguiu superar o sérvio Miomir Kecmanovic, número 45 do ranking, por 3 sets a 0 (parciais de 7(7)/6(3), 7(7)/6(5) e 6/3).

Campeão de 2023 no US Open Júnior, o brasileiro nunca havia jogado a chave principal do torneio. É a primeira temporada em que o carioca participa da chave principal em todos os Grand Slam do ano.

Onde assistir

João Fonseca e Tomas Machac, válido pela segunda rodada do US Open, será transmitido em canais fechados (SporTV 3 e ESPN 2) e no streaming (Disney+).