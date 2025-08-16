16/08/2025
Universo POP
Lari Ferreira fala ao ContilNet antes de show da Banda Magníficos no Festival do Açaí

Cantora celebra 30 anos de história da Banda Magníficos e promete muito forró no evento

A vocalista da Banda Magníficos, Lari Ferreira, concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet neste sábado (16), poucas horas antes de subir ao palco no Festival do Açaí, em Feijó.

Lari é a vocalista da banda Magnifícos/Foto: ContilNet

Com entusiasmo, a cantora destacou a recepção calorosa do público feijoense e disse estar ansiosa pelo encontro durante a apresentação. “Coração está feliz demais. Já senti a energia do povo aqui de Feijó. Fomos muito bem recebidos e eu espero por vocês mais tarde para a gente dançar muito forró”, declarou.

Lari reforçou ainda que o show será marcado pela celebração das três décadas de carreira da banda. “Vamos cantar 30 anos de história para vocês. Espero que participem e curtam bastante com a gente”, acrescentou.

A Banda Magníficos é uma das atrações mais aguardadas do festival, que segue movimentando a cidade neste fim de semana. O grupo é dono de grandes sucessos que marcaram gerações em todo o Brasil, como “Me Usa”, “Carta Branca”, “Vou Chorar”, “Apaixonada”, “O Encanto” e “É Chamego ou Xaveco”.

Veja o vídeo:

