Os campeões da Champions League e da Europa League, PSG e Tottenham, respectivamente, se enfrentam pela Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (13). O duelo acontece em Udine, na Itália, às 16h (horário de Brasília).
Destaques das equipes
O PSG conquistou seu inédito título da Champions League após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final. O Tottenham também levantou a Europa League pela primeira vez, vencendo o Manchester United por 1 a 0.
Possíveis escalações
- PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.
- Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.
Onde assistir
A Supercopa da Uefa será transmitida ao vivo por:
- SBT (TV aberta)
- TNT Sports (TV fechada)
- Max (streaming)
Fonte: SBT, TNT Sports e Max
Redigido por Contilnet.