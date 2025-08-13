13 de agosto de 2025
Universo POP
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores

PSG x Tottenham: saiba onde assistir à Supercopa da Europa

O duelo entre os campeões da champions league e europa league acontece nesta quarta-feira (13)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os campeões da Champions League e da Europa League, PSG e Tottenham, respectivamente, se enfrentam pela Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (13). O duelo acontece em Udine, na Itália, às 16h (horário de Brasília).

Xavier Laine/Getty Images

Destaques das equipes

O PSG conquistou seu inédito título da Champions League após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final. O Tottenham também levantou a Europa League pela primeira vez, vencendo o Manchester United por 1 a 0.

Possíveis escalações

  • PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.
  • Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson. Técnico: Thomas Frank.

Onde assistir

A Supercopa da Uefa será transmitida ao vivo por:

  • SBT (TV aberta)
  • TNT Sports (TV fechada)
  • Max (streaming)

Fonte: SBT, TNT Sports e Max

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.