Sua geladeira faz estalos muito altos à noite? Saiba o que pode ser

Se você já se assustou com estalos altos vindos da geladeira durante a madrugada, saiba que esse barulho, apesar de parecer estranho, é absolutamente normal. Segundo o técnico em refrigeração Kaio Maia, esse som faz parte do processo de degelo dos modelos frost free.

“Essas geladeiras têm uma resistência interna que é acionada automaticamente para derreter o gelo acumulado no congelador”, explica. Segundo o especialista, quando essa resistência entra em funcionamento, ocorre um choque térmico: o calor repentino da peça aquecida entra em contato com o gelo, que começa a rachar e derreter. É exatamente nesse momento que surgem os estalos.

“É como se o gelo se partisse por dentro. Depois, essa água escorre por um dreno até o reservatório que fica na parte de baixo do aparelho. Quando o motor volta a funcionar, o calor dele ajuda a evaporar essa água”, detalha Kaio.

O barulho que a geladeira faz a noite não significa um problema

O ciclo de degelo acontece em vários momentos do dia, mas costuma ser mais perceptível à noite, quando a casa está silenciosa. “É por isso que os barulhos parecem mais altos durante a madrugada. A geladeira está apenas fazendo o trabalho dela”, garante o técnico.

Há motivo para preocupação?

Portanto, não há motivo para preocupação. O especialista reforça que os estalos fazem parte do funcionamento normal do equipamento e indicam que o sistema frost free está atuando corretamente para manter a geladeira livre de gelo acumulado.