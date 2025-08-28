Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho

Susana Vieira completou 83 anos e decidiu celebrar em grande estilo: com uma viagem especial em família pela Grécia. A atriz tem compartilhado nas redes sociais os momentos do passeio e, nesta quarta-feira (27/08), surpreendeu os fãs ao publicar um registro raro ao lado do filho, Rodrigo Cardoso, de 60 anos.

Na imagem, mãe e filho aparecem sorridentes em frente a uma das famosas portas azuis de Mykonos. Na legenda, Susana escreveu: “Meu amor maior”.

A publicação logo recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas. “Vocês dois são uma fofura. Um carinho muito lindo”, comentou uma seguidora. “Bem parecidos”, destacou outra. “Lindo esse amor”, elogiou mais uma fã.

Aniversário em família

Rodrigo também fez questão de homenagear a mãe. Em seu perfil, publicou uma foto em família acompanhada da legenda: “Feliz aniversário, mamãe! Vamos celebrar propriamente com a família”.

Rodrigo é fruto do casamento de Susana com o diretor Régis Cardoso, com quem a atriz viveu um relacionamento de mais de dez anos, entre 1961 e 1972.

📌 Fonte: Famosos e Celebridades

✍️ Redação ContilNet Notícias