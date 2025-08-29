Tainá Castro expõe vídeo de Léo Pereira: “Bêbado jogado no chão”

Tainá Castro rebateu, nesta sexta-feira (29/8), as declarações de Karoline Lima, que havia defendido o companheiro Léo Pereira e negado qualquer atraso no pagamento de pensão dos filhos que o jogador tem com a ex.

Mais cedo, Karoline usou as redes sociais para acusar Tainá de utilizar o dinheiro destinado às despesas das crianças em gastos pessoais.

A influenciadora também afirmou que o recente encontro entre Tainá e o zagueiro do Flamengo não tinha relação com pensão, mas sim com a cobrança de mensalidades de um curso abandonado pela ex.

Leia também

O pronunciamento de Tainá Castro

Diante da repercussão, Tainá gravou um pronunciamento em seu Instagram. “Eu não vim aqui para discutir com quem fala asneira. Até porque, se eu não preciso do meu marido para me defender, o pai dos meus filhos não deveria se esconder atrás de narrativas mentirosas contadas por quem não sabe 1% da história, porque não viveu a história”, declarou.

Nos stories, Tainá divulgou detalhes do mandado de intimação contra o atleta e garantiu que o processo está relacionado ao não pagamento da pensão dos filhos.

“Aqui está a prova de que ele estava devendo sim a pensão das crianças, até porque se ele não tivesse devendo não teria porque ele ter pago hoje, né? Ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento, senão seria preso. E ele fez”, afirmou.

A influenciadora ainda negou que estivesse cobrando mensalidades de faculdade. Segundo ela, o que ficou definido judicialmente foi o pagamento de R$ 10 mil por mês para que pudesse “se reestruturar” no mercado de trabalho durante determinado período.

“Eu não vim aqui na internet nunca para brigar, nem falar de pensão ou qualquer coisa que atingisse a imagem dos meus filhos, muito pelo contrário”, acrescentou.

Falou sobre polêmica com cartão de crédito

Sobre o uso de um cartão de crédito, Tainá esclareceu que o recurso era conjunto, estava em seu nome e vinha sendo utilizado desde a época em que ainda não havia decisão judicial sobre a pensão.

“Não tínhamos separado nada, nem casa, nem carro, nem nada”, explicou. Segundo ela, os gastos eram de sua responsabilidade, e as milhas acumuladas também foram utilizadas.

Expôs vídeo de Léo Pereira

Em seguida, Tainá expôs polêmicas do período em que esteve com o jogador. Ela contou que, quando estava grávida de quatro meses, precisou buscá-lo em uma casa de prostituição.

A ex ainda divulgou um vídeo em que Léo Pereira aparece deitado no chão da cozinha. “Bêbado, jogado no chão da cozinha igual alcoólatra. Olha que nojo, jogador do Flamengo nesse estado em plena segunda-feira, 4h da manhã”, disse.