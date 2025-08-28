Veja como está o bumbum de Juju Ferrari após infecção por hidrogel

Grávida de cinco meses, a influenciadora foi hospitalizada após fortes dores

A influenciadora digital Juju Ferrari está enfrentando uma grave complicação de saúde após sofrer uma infecção nos glúteos, possivelmente causada por aplicações de hidrogel e silicone industrial. Nesta quinta-feira (28/8), imagens exclusivas obtidas pelo portal LeoDias mostram a gravidade da situação: inchaço significativo, vasos sanguíneos estourados, caroços e uma grande espinha na região do bumbum de Juju. A influenciadora ainda aguarda os resultados dos exames para determinar os próximos passos no tratamento.

Juju Ferrari detalha procedimento estético que fez nos glúteos/Foto: Instagram/@jujuferrari

Grávida de cinco meses, ela foi internada às pressas no Hospital São Luís Alphaville, na noite desta última terça-feira (26/8), após relatar fortes dores na região.

Em entrevista ao portal LeoDias, Juju revelou que já possui as substâncias há vários anos e que, recentemente, sentiu um aumento na intensidade das dores. “Estou no São Luís Alphaville aguardando para saber se teremos que operar para fazer a retirada ou não, ainda não recebi alta. À tarde terei a resposta do que será feito! Por enquanto exames e medicação”, disse ela nesta última quarta-feira (27/8).

A influenciadora também relatou que a infecção urinária detectada pode estar relacionada aos pontos de hidrogel nos glúteos. “Me deu uma infecção na urina também, que é perigoso. E aí, a gente descobriu que deve ser por causa dos ‘pontinhos’ de hidrogel”, afirmou.

Procedimento estético que fez nos glúteos/Foto: Instagram/@jujuferrari

Juju compartilhou com Tutu e Taisa do programa “Camarote da Fofoca”, da LeoDias TV, que está aguardando os resultados dos exames para determinar se será necessária uma cirurgia para remoção das substâncias. “Eles falaram que talvez deveria fazer a operação para retirada. Que é uma cirurgia que estou há tempos relutando para não fazer, porque morro de medo”, revelou.

Como ficou o bumbum após procedimentos/Foto: Reprodução

Além disso, Juju acredita que a ex-participante do reality show “A Fazenda”, Andressa Urach, também tenha sido atendida pelo mesmo profissional. “Eu acho que a Urach também fez aplicações com essa pessoa em São Paulo. No Rio de Janeiro também teve uma pessoa que eu fiz as aplicações de hidrogel, também tudo ilegal. Nada dentro de clínica, tudo em hotel e naquela loucura para ter o bumbum perfeito e aumentar. A gente não ligava para nada e ia fazendo”, afirmou.

Juju durante recuperação/Foto: Reprodução

A situação de Juju Ferrari serve como um alerta sobre os riscos das aplicações de substâncias não regulamentadas para fins estéticos. Especialistas alertam para os perigos de tais práticas, que podem levar a complicações graves, como infecções, necrose e até mesmo risco de vida.

