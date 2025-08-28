Veja como está o bumbum de Juju Ferrari após infecção por hidrogel

A influenciadora também relatou que a infecção urinária detectada pode estar relacionada aos pontos de hidrogel nos glúteos. “Me deu uma infecção na urina também, que é perigoso. E aí, a gente descobriu que deve ser por causa dos ‘pontinhos’ de hidrogel”, afirmou.

Juju compartilhou com Tutu e Taisa do programa “Camarote da Fofoca”, da LeoDias TV, que está aguardando os resultados dos exames para determinar se será necessária uma cirurgia para remoção das substâncias. “Eles falaram que talvez deveria fazer a operação para retirada. Que é uma cirurgia que estou há tempos relutando para não fazer, porque morro de medo”, revelou.

Além disso, Juju acredita que a ex-participante do reality show “A Fazenda”, Andressa Urach, também tenha sido atendida pelo mesmo profissional. “Eu acho que a Urach também fez aplicações com essa pessoa em São Paulo. No Rio de Janeiro também teve uma pessoa que eu fiz as aplicações de hidrogel, também tudo ilegal. Nada dentro de clínica, tudo em hotel e naquela loucura para ter o bumbum perfeito e aumentar. A gente não ligava para nada e ia fazendo”, afirmou.

A situação de Juju Ferrari serve como um alerta sobre os riscos das aplicações de substâncias não regulamentadas para fins estéticos. Especialistas alertam para os perigos de tais práticas, que podem levar a complicações graves, como infecções, necrose e até mesmo risco de vida.