Veja como está o bumbum de Juju Ferrari após infecção por hidrogel

A influenciadora digital Juju Ferrari está enfrentando uma grave complicação de saúde após sofrer uma infecção nos glúteos, possivelmente causada por aplicações de hidrogel e silicone industrial. Nesta quinta-feira (28/8), imagens exclusivas obtidas pelo portal LeoDias mostram a gravidade da situação: inchaço significativo, vasos sanguíneos estourados, caroços e uma grande espinha na região do bumbum de Juju. A influenciadora ainda aguarda os resultados dos exames para determinar os próximos passos no tratamento.