Vídeo mostra estrago de acidente na BR-364 que matou quatro pessoas da família de prefeito

Um acidente grave registrado na manhã de sábado (2) na BR-364, entre as cidades de Ouro Preto do Oeste e Jaru, em Rondônia, resultou na morte de quatro pessoas da mesma família. As vítimas estavam em uma pick-up que bateu de frente com uma carreta no trecho conhecido como “curva da morte”. A única sobrevivente foi uma mulher, identificada como Bruna Martins.

Entre os mortos estão dois filhos de Bruna, um bebê de seis meses, Antônio, e uma menina de oito anos, Maria Vitória, além de dois adultos. A colisão aconteceu em um ponto da rodovia federal considerado crítico, entre os quilômetros 352 e 432, sendo o trecho mais perigoso localizado nas proximidades do km 420, em uma descida com curva fechada no sentido Porto Velho.

As informações são do g1 Rondônia. De acordo com a publicação, Bruna Martins, única sobrevivente do acidente, quebrou a bacia e segue internada em um hospital público de Porto Velho, aguardando cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável, segundo atualização feita por familiares nas redes sociais.

As vítimas fatais são familiares do prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçon. A filha do político, Cintia Garçon, tem usado as redes sociais para prestar informações sobre o estado de saúde de Bruna. Por conta do ferimento, Bruna não conseguiu comparecer ao velório dos filhos, ocorrido no domingo (4), em Candeias do Jamari.

Em publicações anteriores à tragédia, Bruna compartilhou a rotina ao lado dos filhos nas redes sociais. Em uma das postagens, descreveu o nascimento do bebê como resposta às orações. “O teste positivo da farmácia e de sangue, a fumaça azul do chá revelação, os ‘chutinhos’ na barriga. É ele… o menino que eu tanto falava pra Deus”, escreveu. Em outra, no dia 19 de julho, desejou feliz aniversário à filha mais velha, Maria Vitória.

A “curva da morte” é conhecida pelo alto número de acidentes. Somente entre janeiro e junho de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 90 acidentes no trecho entre Jaru e Ouro Preto do Oeste, sendo cinco com mortes, 74 com feridos e 12 sem vítimas. O número de pessoas afetadas pode ser maior, já que algumas ocorrências envolvem múltiplos passageiros.

Após a colisão frontal com a carreta, outros dois veículos se envolveram em um segundo acidente no mesmo trecho, segundo a PRF. Não houve novas mortes, mas os feridos foram socorridos em estado grave. Os nomes das vítimas do acidente inicial não foram divulgados pelas autoridades até o momento.

O trecho onde o acidente ocorreu está incluído na concessão da BR-364 assinada em julho. O contrato prevê a duplicação de cerca de 14 quilômetros da rodovia entre Jaru e Ouro Preto do Oeste. Também estão previstas intervenções entre Vilhena e Porto Velho, com duplicação de 135 km, implantação de 200 km de terceira faixa, passarelas e melhorias na infraestrutura da via.

A BR-364 é uma das principais ligações rodoviárias de Rondônia, fazendo parte da Rota Agro Norte, corredor logístico para escoamento da produção agrícola do estado e do sul do Mato Grosso até os portos de Porto Velho.