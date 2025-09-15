Concurso Banco do Brasil: funcionários recebem PLR; confira valores e expectativa para novo edital

Os empregados do Banco do Brasil receberam na última sexta-feira (12/7) a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), um dos benefícios mais aguardados da categoria. O pagamento foi realizado em caráter antecipado, atendendo a reivindicação sindical, e coincidiu com a divulgação do balanço do primeiro semestre de 2025.

Segundo o acordo coletivo, a PLR deve ser paga em até 10 dias após a distribuição de dividendos aos acionistas. O valor é proporcional ao lucro do banco, que somou R$ 11,2 bilhões no semestre — queda de 40,7% em relação a 2024, impactado pela alta da inadimplência no agronegócio, setor no qual o BB concentra mais de 50% do crédito no país.

Como funciona a PLR no BB

A PLR é composta por dois módulos:

Módulo Fenaban : 45% do salário paradigma definido em acordo, acrescido de uma parcela fixa.

Módulo BB: distribuição linear de 4% do lucro líquido entre os empregados, além de parcela variável.

Valores pagos em julho:

Escriturário : R$ 6.945,90

Escriturário (atuando como caixa): R$ 7.729,62

Os valores podem sofrer nova retenção de Imposto de Renda na segunda parcela, prevista para setembro.

Expectativa por novo concurso

Com o fim da validade do último edital em julho de 2024 e a reorganização interna de pessoal em andamento, cresce a expectativa por um novo concurso Banco do Brasil.

Em 2024 , o Tribunal de Contas da União recomendou um edital específico para pessoas com deficiência.

Em junho de 2024 , a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas (DIPES) confirmou estudos para um novo certame.

O contrato com a Fundação Cesgranrio, organizadora da última seleção, foi prorrogado até dezembro de 2025 — reforçando a possibilidade de ser mantida como banca.

Historicamente, o intervalo entre o encerramento do cadastro reserva e a abertura de um novo concurso é curto, o que mantém os concurseiros atentos.

Salários e benefícios do concurso BB

Atualmente, o salário inicial do cargo de Escriturário é de R$ 3.963,90. Com os benefícios e a PLR, os ganhos anuais podem chegar a R$ 120 mil.

Benefícios previstos em acordo coletivo:

Auxílio-refeição: R$ 50,46/dia (R$ 1.110,12/mês)

Auxílio-alimentação: R$ 874,78/mês + 13º auxílio-alimentação

Vale-cultura: R$ 50,00/mês

Auxílio-creche/babá: R$ 659,67/mês

Auxílio para filhos com deficiência: R$ 659,67/mês

Auxílio-funeral: R$ 1.486,04

Auxílio-deslocamento noturno: R$ 152,94/mês

Vale-transporte

Folga-assiduidade anual

Licença-maternidade estendida (+60 dias)

Licença-paternidade estendida (+15 dias)

Plano de saúde e odontológico

Previdência complementar

Seguro de vida em grupo

Jornada de 6h diárias, com intervalo

Opção de teletrabalho/remoto

Resumo

Situação: novo edital aguardado

Vagas: a definir

Cargo: Escriturário

Salário: R$ 3,9 mil + benefícios

Último edital

Fonte: Direção Concursos / Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2026 / Banco do Brasil

✍️ Redigido por ContilNet