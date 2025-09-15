Concurso Banco do Brasil: funcionários recebem PLR; confira valores e expectativa para novo edital

Os empregados do Banco do Brasil receberam na última sexta-feira (12/7) a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), um dos benefícios mais aguardados da categoria. O pagamento foi realizado em caráter antecipado, atendendo a reivindicação sindical, e coincidiu com a divulgação do balanço do primeiro semestre de 2025.
Segundo o acordo coletivo, a PLR deve ser paga em até 10 dias após a distribuição de dividendos aos acionistas. O valor é proporcional ao lucro do banco, que somou R$ 11,2 bilhões no semestre — queda de 40,7% em relação a 2024, impactado pela alta da inadimplência no agronegócio, setor no qual o BB concentra mais de 50% do crédito no país.
Como funciona a PLR no BB
A PLR é composta por dois módulos:
Módulo Fenaban: 45% do salário paradigma definido em acordo, acrescido de uma parcela fixa.
Módulo BB: distribuição linear de 4% do lucro líquido entre os empregados, além de parcela variável.
Valores pagos em julho:
Escriturário: R$ 6.945,90
Escriturário (atuando como caixa): R$ 7.729,62
Os valores podem sofrer nova retenção de Imposto de Renda na segunda parcela, prevista para setembro.
Expectativa por novo concurso
Com o fim da validade do último edital em julho de 2024 e a reorganização interna de pessoal em andamento, cresce a expectativa por um novo concurso Banco do Brasil.
Em 2024, o Tribunal de Contas da União recomendou um edital específico para pessoas com deficiência.
Em junho de 2024, a Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas (DIPES) confirmou estudos para um novo certame.
O contrato com a Fundação Cesgranrio, organizadora da última seleção, foi prorrogado até dezembro de 2025 — reforçando a possibilidade de ser mantida como banca.
Historicamente, o intervalo entre o encerramento do cadastro reserva e a abertura de um novo concurso é curto, o que mantém os concurseiros atentos.
Salários e benefícios do concurso BB
Atualmente, o salário inicial do cargo de Escriturário é de R$ 3.963,90. Com os benefícios e a PLR, os ganhos anuais podem chegar a R$ 120 mil.
Benefícios previstos em acordo coletivo:
Auxílio-refeição: R$ 50,46/dia (R$ 1.110,12/mês)
Auxílio-alimentação: R$ 874,78/mês + 13º auxílio-alimentação
Vale-cultura: R$ 50,00/mês
Auxílio-creche/babá: R$ 659,67/mês
Auxílio para filhos com deficiência: R$ 659,67/mês
Auxílio-funeral: R$ 1.486,04
Auxílio-deslocamento noturno: R$ 152,94/mês
Vale-transporte
Folga-assiduidade anual
Licença-maternidade estendida (+60 dias)
Licença-paternidade estendida (+15 dias)
Plano de saúde e odontológico
Previdência complementar
Seguro de vida em grupo
Jornada de 6h diárias, com intervalo
Opção de teletrabalho/remoto
Resumo
- Situação: novo edital aguardado
- Vagas: a definir
- Cargo: Escriturário
- Salário: R$ 3,9 mil + benefícios
- Último edital
Fonte: Direção Concursos / Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2026 / Banco do Brasil
