Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza

Os nomes de Iza e Yuri Lima voltaram a dominar as redes depois que o ex-jogador de futebol repostou, no Instagram, uma foto de biquíni de uma jovem chamada Adrielly. O registro — datado de 2024 — foi apagado rapidamente, mas prints circularam e levantaram suspeitas de um possível envolvimento, o que a própria Adrielly negou publicamente.

Adrielly tem 22 anos, é carioca, trabalha em uma clínica de estética e soma mais de 15 mil seguidores no Instagram. Vaidosa e ativa, costuma compartilhar treinos, aulas de luta e viagens — já publicou registros em cidades como Liverpool, Manchester e Nottingham, além de destinos no Brasil, como São Paulo e Santa Catarina.

A polêmica começou quando usuários notaram que Yuri havia compartilhado a foto de Adrielly. Em vídeo, ela rebateu qualquer insinuação: disse não conhecer Yuri e que o repost provavelmente ocorreu porque “todo mundo comentava ‘Iza’” na imagem antiga. “Eu não tenho muito o que falar”, afirmou, reiterando que não há relação entre os dois.

A movimentação reavivou lembranças da crise enfrentada pelo casal no ano passado, quando conversas de Yuri com Kevelin Gomes vieram à tona. Na ocasião, Iza chegou a anunciar o término mesmo grávida de Nala, primeira filha do ex-jogador com a cantora.

Fontes: Metrópoles

Redigido por ContilNet.