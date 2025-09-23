Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois

O influenciador Sidney Bezerra, conhecido como Gordão da XJ, comemorou nas redes sociais ter perdido 115 kg e alcançado o peso-meta para realizar a cirurgia bariátrica. No vídeo, publicado em colaboração com o também influenciador Chrys Dias, amigos celebram a conquista e anunciam a nova fase do tratamento. Instagram+1

De acordo com apurações da imprensa, Gordão — que chegou a pesar cerca de 350 kg — atingiu aprox. 235 kg, marca definida pela equipe médica para a liberação do procedimento. A jornada de emagrecimento vem sendo acompanhada pelo público há dois anos, com atualizações frequentes no Instagram. NaTelinha+2Terra+2

Em depoimento recente, o influenciador se emocionou ao lembrar de alertas médicos sobre riscos à vida e agradeceu o apoio dos seguidores. Ele soma mais de 4 milhões de seguidores e usa as redes para documentar treinos, consultas e ajustes na rotina alimentar. Instagram+1

“Antes e depois”

Nos posts de celebração, fãs e amigos destacaram a transformação visual do criador de conteúdo e a disciplina mantida ao longo do processo — agora, o próximo passo é a bariátrica, já autorizada, segundo os veículos que repercutiram o anúncio. Terra+1

Fonte: Metrópoles; Terra/Contigo; O Dia; NaTelinha; perfis oficiais no Instagram (@gordaodaxj e @ochrysdias). Instagram+5Metrópoles+5Terra+5

✍️ Redigido por ContilNet