Humorista Cris Pereira é condenado à prisão por estupro de vulnerável

O humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido como Cris Pereira, foi condenado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (25/9) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

O caso teria ocorrido em 2021, quando a vítima tinha 3 anos de idade. A condenação é em segunda instância, portanto, ainda cabe recurso.

Cris Pereira, que soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhou notoriedade pelos personagens, Jorge da Borracharia e Gaudêncio, que se tornaram populares em apresentações de stand-up comedy e em programas de rádio e televisão.