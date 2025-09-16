iPhone 17: pré-venda no Brasil começa nesta terça; veja preços e onde comprar

Linha traz novo iPhone Air (apenas 5,64 mm e 165 g), chips A19/A19 Pro e 256 GB de início em todos os modelos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Apple abriu hoje (16/9) a pré-venda dos novos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e do inédito iPhone Air no Brasil. A disponibilidade começa em 19/9. Apple+1

iPhone 17 em todas as suas cores — Foto: Reprodução/Apple

Preços oficiais (Brasil)

  • iPhone 17 (256 GB)R$ 7.999. Apple

  • iPhone Air (256 GB)R$ 10.499. Exame

  • iPhone 17 Pro (256 GB)R$ 11.499. Apple

  • iPhone 17 Pro Max (256 GB)R$ 12.499; 2 TB chega a R$ 18.499. Apple

Condições de pagamento: na Apple, há 10% de desconto à vista ou até 12x sem juros. Apple+1

Destaques da linha

  • iPhone Air: o iPhone mais fino já feito, com 5,64 mm de espessura, 165 g, tela 6,5″ ProMotion (1–120 Hz) e chip A19 Pro — o mesmo dos modelos Pro. Apple

  • iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max: chips A19 / A19 Pro, novas câmeras Fusion (48 MP), baterias maiores e opção de até 2 TB no Pro Max. The Verge+1

Onde comprar

  • Loja online da Apple e app Apple Store (pré-venda ativa; entrega a partir de 19/9). Apple

  • Operadoras e varejistas autorizados (Apple lista canais oficiais em “Onde comprar iPhone”). Apple

Observação: a Apple confirma o início em 256 GB para toda a linha e o lançamento do iPhone Air como novo modelo ultrafino. The Verge

Fonte: Apple Brasil (páginas de compra e especificações); Exame; TudoCelular; The Verge. The Verge+4Apple+4Apple+4
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost