iPhone 17: pré-venda no Brasil começa nesta terça; veja preços e onde comprar

A Apple abriu hoje (16/9) a pré-venda dos novos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e do inédito iPhone Air no Brasil. A disponibilidade começa em 19/9. Apple+1
Preços oficiais (Brasil)
-
iPhone 17 (256 GB) — R$ 7.999. Apple
-
iPhone Air (256 GB) — R$ 10.499. Exame
-
iPhone 17 Pro (256 GB) — R$ 11.499. Apple
-
iPhone 17 Pro Max (256 GB) — R$ 12.499; 2 TB chega a R$ 18.499. Apple
Condições de pagamento: na Apple, há 10% de desconto à vista ou até 12x sem juros. Apple+1
Destaques da linha
-
iPhone Air: o iPhone mais fino já feito, com 5,64 mm de espessura, 165 g, tela 6,5″ ProMotion (1–120 Hz) e chip A19 Pro — o mesmo dos modelos Pro. Apple
-
iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max: chips A19 / A19 Pro, novas câmeras Fusion (48 MP), baterias maiores e opção de até 2 TB no Pro Max. The Verge+1
Onde comprar
-
Loja online da Apple e app Apple Store (pré-venda ativa; entrega a partir de 19/9). Apple
-
Operadoras e varejistas autorizados (Apple lista canais oficiais em “Onde comprar iPhone”). Apple
Observação: a Apple confirma o início em 256 GB para toda a linha e o lançamento do iPhone Air como novo modelo ultrafino. The Verge
Fonte: Apple Brasil (páginas de compra e especificações); Exame; TudoCelular; The Verge. The Verge+4Apple+4Apple+4
✍️ Redigido por ContilNet