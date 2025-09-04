Mãe de Zé Felipe reage ao flagra de Virginia e Vini Jr.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atitude de Poliana Rocha repercutiu nas redes nesta quarta-feira (3/9) após o recente flagra de sua ex-nora, Virginia Fonseca, ao lado do jogador Vinícius Jr. em um passeio de iate na Espanha.

Reprodução/Redes sociais.

A reação

Internautas notaram que Poliana curtiu a publicação de uma página de celebridades no Instagram que repercutia o encontro entre a influenciadora e o craque do Real Madrid. O gesto gerou comentários, sobretudo porque a mãe de Zé Felipe já havia se envolvido em situações semelhantes anteriormente.
“Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e tá tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver”, comentou um seguidor.

Relembre o flagra

Virginia e Vini Jr. passaram o dia juntos em um iate de luxo em Marbella, na Espanha. Eles foram vistos deixando a embarcação acompanhados de amigos. Imagens divulgadas por colunas de celebridades indicam que os dois estavam no mesmo local — embora não tenham publicado fotos lado a lado.
Mais cedo, Virginia compartilhou stories mostrando momentos do passeio; já Vini postou apenas uma imagem nos Melhores Amigos. O cenário semelhante dos registros reforçou as especulações entre os fãs.

📌 Fonte: Instagram / colunas de celebridades
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.