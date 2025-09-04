Mãe de Zé Felipe reage ao flagra de Virginia e Vini Jr.

A atitude de Poliana Rocha repercutiu nas redes nesta quarta-feira (3/9) após o recente flagra de sua ex-nora, Virginia Fonseca, ao lado do jogador Vinícius Jr. em um passeio de iate na Espanha.

A reação

Internautas notaram que Poliana curtiu a publicação de uma página de celebridades no Instagram que repercutia o encontro entre a influenciadora e o craque do Real Madrid. O gesto gerou comentários, sobretudo porque a mãe de Zé Felipe já havia se envolvido em situações semelhantes anteriormente.

“Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e tá tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver”, comentou um seguidor.

Relembre o flagra

Virginia e Vini Jr. passaram o dia juntos em um iate de luxo em Marbella, na Espanha. Eles foram vistos deixando a embarcação acompanhados de amigos. Imagens divulgadas por colunas de celebridades indicam que os dois estavam no mesmo local — embora não tenham publicado fotos lado a lado.

Mais cedo, Virginia compartilhou stories mostrando momentos do passeio; já Vini postou apenas uma imagem nos Melhores Amigos. O cenário semelhante dos registros reforçou as especulações entre os fãs.

📌 Fonte: Instagram / colunas de celebridades

