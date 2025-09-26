Polêmica no Festival da Melancia: empresário nega presença da verdadeira Banda Djavú em Porto Acre

A abertura do tradicional Festival da Melancia de Porto Acre, no interior do estado, que acontece nesta sexta-feira (26), está envolvida em uma controvérsia envolvendo a principal atração musical anunciada pela organização. O empresário Edivaldo Ferreira de Oliveira, mais conhecido como DJ Maluco, publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (26), alegando que a banda Djavú não se apresentará no evento, apesar de ter sido divulgada como atração confirmada.

No vídeo, ele afirma que imagens e o nome do grupo original estão sendo utilizados de forma indevida para promover outro que, segundo ele, seria uma cópia. Oliveira alega que a banda que se apresentará no município não é a verdadeira, e critica a prática de shows com grupos cover se passando pelos artistas legítimos. O empresário reforça que o estarão neste fim de semana cumprindo agenda em Minas Gerais, e não no Acre.

A manifestação pública visa, segundo DJ Maluco, alertar o público local para evitar confusões ou frustrações como as que já ocorreram em outras cidades. Ele compartilhou imagens de um episódio em que o público se revoltou após descobrir que assistia a uma apresentação que não era com os cantores originais, resultando em tumulto e depredação do palco.

Por outro lado, a banda contratada para o festival afirma ser, de fato, a Djavú Original, e contesta as declarações feitas por DJ Maluco. O grupo, liderado por Geandson Rios, um dos fundadores da formação original, afirma que possui respaldo judicial para o uso do nome e da marca, e já teve decisões favoráveis em processos movidos contra Edivaldo Ferreira.

Enquanto o impasse judicial segue sem um desfecho definitivo, a organização do Festival da Melancia ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, e a apresentação da banda anunciada segue confirmada na programação.

