Show da Katy Perry em Brasília: o que levar, o que é proibido e dicas rápidas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

 Katy Perry  – Reprodução/Instagram

Serviço

  • Data: sexta-feira, 19/9

  • Local: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília

  • Abertura dos portões: 17h

  • Horário do show: 21h

  • Classificação indicativa: verifique no seu ingresso; menores geralmente devem estar acompanhados do responsável

O que pode levar

  • Ingressos/tickets (físico ou QR code) e documento com foto

  • Celular e power bank compacto

  • Duas garrafas plásticas transparentes de água (até 500 ml cada) — haverá pontos de hidratação para reabastecer

  • Capa de chuva (sem hastes metálicas)

  • Casacos/agasalhos leves

  • Medicamentos de uso pessoal em pequena quantidade com receita/prescrição e identificação do usuário

  • Bolsas pequenas (até 20 × 30 cm) — estarão sujeitas à revista

Dica: leve tudo em embalagem transparente sempre que possível para agilizar a revista.

O que é proibido

  • Alimentos e bebidas (há bares dentro da arena)

  • Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos

  • Armas (de fogo, brancas) e objetos cortantes/perfurantes

  • Drogas ilegais e entorpecentes

  • Cadeiras, bancos, capacetes

  • Mochilas/bolsas maiores que 20 × 30 cm

  • Bastão de selfie, filmadoras e câmeras profissionais (lentes destacáveis)

  • Lasers, megafones, pistolas de água, balões, drones

  • Fogos de artifício e substâncias inflamáveis

  • Guarda-chuvas, bandeiras/faixas (com ou sem mastro) e revistas

  • Roupas/acessórios com partes pontiagudas

  • Produtos para comercialização (venda ambulante)

  • Camisetas de times e de torcidas organizadas

  • Desodorantes e perfumes com mais de 90 ml

  • Animais, exceto cães-guia

Dicas rápidas para curtir sem perrengue

  • Chegue cedo (portões abrem às 17h) para evitar filas e garantir um bom lugar.

  • Transporte: prefira app/ônibus/táxi; combine ponto de encontro para a volta.

  • Pagamentos: os bares costumam aceitar cartão e PIX; leve uma alternativa caso a rede oscile.

  • Sinal/Internet: baixe seus ingressos/QR codes offline e combine contatos pré-show.

  • Conforto: tênis confortável e look leve; leve protetor auricular se for sensível a volume.

  • Segurança: mantenha itens de valor junto ao corpo; identifique menores com pulseira/contato.

  • Acessibilidade: chegue com antecedência para orientação às áreas reservadas.


Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost