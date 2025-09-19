Show da Katy Perry em Brasília: o que levar, o que é proibido e dicas rápidas

Serviço
-
Data: sexta-feira, 19/9
-
Local: Arena BRB Mané Garrincha, Brasília
-
Abertura dos portões: 17h
-
Horário do show: 21h
-
Classificação indicativa: verifique no seu ingresso; menores geralmente devem estar acompanhados do responsável
O que pode levar
-
Ingressos/tickets (físico ou QR code) e documento com foto
-
Celular e power bank compacto
-
Duas garrafas plásticas transparentes de água (até 500 ml cada) — haverá pontos de hidratação para reabastecer
-
Capa de chuva (sem hastes metálicas)
-
Casacos/agasalhos leves
-
Medicamentos de uso pessoal em pequena quantidade com receita/prescrição e identificação do usuário
-
Bolsas pequenas (até 20 × 30 cm) — estarão sujeitas à revista
Dica: leve tudo em embalagem transparente sempre que possível para agilizar a revista.
O que é proibido
-
Alimentos e bebidas (há bares dentro da arena)
-
Bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos
-
Armas (de fogo, brancas) e objetos cortantes/perfurantes
-
Drogas ilegais e entorpecentes
-
Cadeiras, bancos, capacetes
-
Mochilas/bolsas maiores que 20 × 30 cm
-
Bastão de selfie, filmadoras e câmeras profissionais (lentes destacáveis)
-
Lasers, megafones, pistolas de água, balões, drones
-
Fogos de artifício e substâncias inflamáveis
-
Guarda-chuvas, bandeiras/faixas (com ou sem mastro) e revistas
-
Roupas/acessórios com partes pontiagudas
-
Produtos para comercialização (venda ambulante)
-
Camisetas de times e de torcidas organizadas
-
Desodorantes e perfumes com mais de 90 ml
-
Animais, exceto cães-guia
Dicas rápidas para curtir sem perrengue
-
Chegue cedo (portões abrem às 17h) para evitar filas e garantir um bom lugar.
-
Transporte: prefira app/ônibus/táxi; combine ponto de encontro para a volta.
-
Pagamentos: os bares costumam aceitar cartão e PIX; leve uma alternativa caso a rede oscile.
-
Sinal/Internet: baixe seus ingressos/QR codes offline e combine contatos pré-show.
-
Conforto: tênis confortável e look leve; leve protetor auricular se for sensível a volume.
-
Segurança: mantenha itens de valor junto ao corpo; identifique menores com pulseira/contato.
-
Acessibilidade: chegue com antecedência para orientação às áreas reservadas.
—
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet