10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Tragédia em clínica: PCDF conclui identificação dos 5 mortos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
tragedia-em-clinica:-pcdf-conclui-identificacao-dos-5-mortos

A identificação dos cinco mortos durante o incêndio no Instituto Terapêutico Liberte-se, localizado no Paranoá, foi concluída. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Bruno Carvalho, os corpos terminaram de ser identificados na segunda-feira (8/9). “A gente tinha a identificação do nome dos mortos, mas ainda não tinha a identificação [por DNA] de cada um”, explicou.

Leia também

A casa de reabilitação de dependentes químicos clandestina pegou fogo na madrugada de 31 de agosto, por volta das 3h. Além das cinco mortes, ao menos 11 pessoas foram internadas, com ferimentos e intoxicação por fumaça.

Veja quem são as vítimas que morreram no incêndio:

  • Daniel Antunes Miranda, 28 anos;
  • Darley Fernandes de Carvalho, 26 anos;
  • João Pedro Costa dos Santos Morais, 26 anos;
  • José Augusto Rosa Neres, 39 anos; e
  • Lindemberg Nunes Pinho, 44.

Imagens aéreas feitas pelo Metrópoles mostram a destruição provocada pelo incêndio. Visto de cima, é possível perceber o quanto o local foi tomado pelo fogo, que acabou destruindo grande parte do telhado da residência. Na clínica, residiam 46 dependentes químicos em recuperação.

Confira as imagens:

8 imagensIncêndio provocou uma tragédiaDarley Fernandes de Carvalho, José Augusto, Lindemberg Nunes Pinho, Daniel Antunes e João Pedro Santos morreram no local.Atualmente, a clínica contava com mais de 20 internosAs causas do início do fogo são desconhecidas. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o casoO Corpo de Bombeiros conteve as chamas e levou as vítimas aos hospitais regionais de Sobradinho (HRS) e da Região Leste, no Paranoá (HRL)Fechar modal.1 de 8

O Instituto Terapêutico Liberte-se, casa de reabilitação de dependentes químicos no Paranoá (DF), pegou fogo na madrugada deste domingo (31/8), por volta das 3h.

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto2 de 8

Incêndio provocou uma tragédia

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto3 de 8

Darley Fernandes de Carvalho, José Augusto, Lindemberg Nunes Pinho, Daniel Antunes e João Pedro Santos morreram no local.

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto4 de 8

Atualmente, a clínica contava com mais de 20 internos

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto5 de 8

As causas do início do fogo são desconhecidas. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto6 de 8

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas e levou as vítimas aos hospitais regionais de Sobradinho (HRS) e da Região Leste, no Paranoá (HRL)

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto7 de 8

Delegado não descarta crime de cárcere privado

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto8 de 8

Lugar funcionava clandestinamente

Hugo Barreto/Metrópoles
@hugobarretophoto

O proprietário e diretor da clínica, Douglas Costa de Oliveira Ramos, 33 anos, confessou, em depoimento à PCDF, que solicitou o alvará de funcionamento do local, mas a autorização ainda não havia sido expedida no dia da tragédia. O instituto também não obteve aprovação de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que nem sequer fez a vistoria nas construções.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost