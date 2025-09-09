Vídeo de cinco mulheres em uma moto fazendo “grau” viraliza após queda

Um vídeo inusitado vem chamando atenção nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram cinco mulheres em uma única motocicleta, em uma situação de risco e completamente fora das normas de trânsito. Durante a gravação, elas ainda tentaram realizar a manobra conhecida como “grau”, quando a moto é empinada apenas com a roda traseira no chão. O desfecho foi rápido: todas perderam o equilíbrio e caíram.

A cena gerou uma enxurrada de comentários de internautas, que reagiram com ironia, críticas e até humor. Alguns destacaram a coragem, mas não deixaram de debochar do resultado: “Elas se achando as gatinhas do grau”, escreveu um seguidor. Outros ironizaram que a situação poderia ter sido evitada, e houve também quem criticasse o risco para a saúde pública: “O ruim é que vai tomar o lugar de uma pessoa no SUS”.

Entre os comentários bem-humorados, apareceram frases como “Nota 10 pro câmera”, mas nem todos encararam a cena com leveza. Alguns classificaram o episódio como “a imbecilidade humana não tem limites” e destacaram que atitudes assim só reforçam estereótipos negativos. Ainda assim, a maior parte das interações seguiu o tom de deboche: “Deus me perdoe, mas é muito bem feito” e “Realmente nada poderia dar errado”.

Veja o vídeo: