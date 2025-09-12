Vin Diesel homenageia Paul Walker, que faria 52 anos: “Seu legado vive”

O ator Vin Diesel, 58, homenageou o ator Paul Walker, que morreu há 12 anos, e que completaria 52 anos nesta sexta-feira (12). Nas redes sociais, ele compartilhou um texto emocionante ao lado do amigo e exaltou seu legado.

“Feliz aniversário, Brian. Doze anos… Não passa um dia que eu não pense na tua ausência, mas à medida que cada ano passa, sorrio mais com os presentes que você deixou, com a clareza que você ofereceu”, iniciou.

Vin Diesel também falou sobre os fãs da franquia “Velozes e Furiosos”, que ambos protagonizaram, e o quanto estão aguardando pela parte final da trama. “Hollywood não é o mesmo lugar que conhecíamos. Os estúdios estão comprando estúdios, os gigantes da tecnologia estão adquirindo franquias de filmes icônicos que já pertencem aos estúdios legacy do passado”, escreveu.

“Mas os fãs esperaram pacientemente, os melhores fãs da história… não para outra sequência de ação maior ou registos de bilheteria, mas para a família… para voltar para casa. Eles estão à espera dos valores e do coração que você respirou em cada momento na tela. Você costumava dizer: ‘Eu serei sempre o Brian’. Doze anos depois, finalmente entendi. Seu legado de alguma forma vive no espaço onde o amor se encontra para sempre”, declarou Vin Diesel.

O ator de Hollywood ressaltou que a história que ambos estrelaram vai continuar. “Nossa história vai continuar… não importa qual bandeira vai estar acima de nós, porque o que construímos pertence a algo maior do que contratos de estúdio ou livros corporativos. Todo fã que escolhe lealdade em vez da lógica, toda alma que conhece a família é mais forte que o sangue – esse foi o seu chamado, Pablo”, continuou.

“Depois de cada estreia, você sempre sorriu e disse: ‘O melhor ainda está na lata’. Era você dizendo: irmão, temos mais a oferecer… Obrigado por ser quem você sempre foi. Obrigado por me mostrar que ainda podemos levantar-nos, ainda inspirar, ainda brilhar, mantendo a nossa verdade. Na verdade, você sempre será Brian, Pablo… e você sempre será meu irmão. Sinto a tua falta. Dom”, finalizou.

A filha do ator, a modelo Meadow Walker também falou homenageou o ator. Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, após um acidente de carro em Santa Clarita, nos Estados Unidos.

Ambos os astros ficaram mais conhecidos por estrelar os filmes de “Velozes e Furiosos”. Paul Walker era um dos protagonistas da franquia ao lado de Vin Diesel.

Confira: