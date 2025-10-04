Caramelo: elenco revela bastidores e emoções do novo filme da Netflix

“Uma montanha-russa de emoções”. Foi assim que o diretor Diego Freitas definiu a história de Caramelo, novo filme brasileiro da Netflix. A trama acompanha a jornada de um cachorro Caramelo, interpretado por Amendoim, quando ele conhece o chef de cozinha Pedro (Rafa Vitti), que está prestes a enfrentar um grave problema de saúde.

Em conversa com o Metrópoles sobre a produção, o elenco ressaltou como o filme narra essa história de amor entre Pedro e Caramelo mas, além de tudo, exalta a figura do cachorro caramelo no imaginário popular.

“Desde o começo penso em fazer um filme muito divertido, muito emocionante e com tudo ao mesmo tempo misturado e eu acho que essa é a graça do filme, porque o Caramelo é isso, o Caramelo é esse caos, é esse amor incondicional, mas é essa bagunça. E a gente quis tentar representar isso”, afirmou Diego Freitas.

Veja a entrevista com o elenco

O filme acompanha a jornada de Pedro quando um diagnóstico inesperado vira a cabeça dele de cabeça para baixo. Com a ajuda do vira-lata Caramelo, ele vai embarcar em uma jornada de redescoberta e reflexão. Quem assistir ao longa vai perceber o quanto a produção age como uma montanha-russa de emoções.

“Eu acho que [montanha-russa de emoções] é a melhor descrição para o filme, porque quando a gente entrega uma coisa dramática, logo em seguida a gente já vem com uma coisa que você vai sorrir, você vai se emocionar. Então é sorrir com lágrimas nos olhos. Eu acho que essa foi a nossa ideia”, destacou Diego.

6 imagens

Diego Freitas, diretor do filme Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação 2 de 6

Amendoim como Caramelo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação 3 de 6

Rafa Vitti como Pedro e Bruno Vinicius como Leo

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação 4 de 6

O novo longa da Netflix estreou nessa quarta-feira (8/10)

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação 5 de 6

Rafa Vitti interpreta um chef de cozinha em ascensão que descobre uma doença grave

Vans Bumbeers/Netflix/Divulgação 6 de 6

Amendoim as Caramelo in Caramelo.

Vans Bumbeers/Netflix

Entre os pontos altos da trama também está a relação entre Pedro e Caramelo. Rafa usou muito da própria vivência com cachorros para contracenar com Amendoim nas cenas.

“Eu tinha muita referência para entender até que ponto eu podia ficar bravo sem parecer que eu estou sendo mal [com ele], coisas de quem vive com cachorro e está acostumado a ver ele fazendo besteira ou sendo muito amoroso. Então é uma honra estar ao lado do Amendoim nesse filme. Vida longa, Amendoim”, contou Rafa.

Luis Estrelas, que trabalhou como treinador no set de filmagem do longa e também é o tutor de Amendoim, frisou que a conexão formada entre Rafa e cãozinho ator foi fundamental para a relação dos dois em cena. “Ele teve vários ensaios com o Rafa para criar essa conexão”, revela.

Rafa Vitti como Pedro e Amendoim como Caramelo em cena de Caramelo, da Netflix

Segundo Luis, as pessoas sempre o perguntam sobre o treinamento dos animais para filmes. Ele conta que nem sempre a estratégia para as cenas serem gravadas envolve petiscos. “O carinho vinha do Rafa. Quando chegavam os dois no set parecia que ele esquecia de mim”, brincou.

Veja o trailer do filme