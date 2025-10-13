13/10/2025
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Apresentador celebrou a revolução no futebol e falou sobre disputas internas, mas preferiu não citar nomes

O apresentador e streamer Casimiro Miguel, conhecido como Cazé, marcou presença no Kings League Brazil no último fim de semana e comentou sobre os bastidores da competição que tem movimentado o cenário esportivo e o entretenimento no país.

Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé (Reprodução portal LeoDias/ montagem )

Em entrevista à repórter Larissa Erthal, do portal LeoDias, Cazé falou sobre a modernização do futebol, o impacto da liga e revelou que há tretas internas entre celebridades interessadas em participar do torneio.

“Eu fico feliz pra caramba por isso, ver essa molecada aqui chamando nosso nome, feliz. É gratificante demais. Fazer parte desse novo momento do esporte é legal, é emocionante. E vem muito mais coisa por aí”, afirmou o apresentador.

“Os dois podem coexistir”

Cazé também comentou que o projeto não tem a intenção de competir com o futebol tradicional, mas de ampliar o público e diversificar o entretenimento esportivo.

“Competir com o futebol não é o intuito. Acho que os dois podem coexistir, trazer entretenimento, audiência, pessoas novas. Quem não é tão ligado ao futebol pode assistir à Kings League e se apaixonar por uma nova modalidade também.”

O streamer elogiou o formato dinâmico da competição, que mistura futebol com elementos de espetáculo:

“É rápido, dinâmico. Acho que é um sinal dos tempos. A molecada curte muito esse jogo mais ligado o tempo todo. É muito maneiro a Kings League.”

Treta nos bastidores

Questionado sobre nomes do entretenimento brasileiro que poderiam integrar o torneio, Cazé revelou que há disputas entre famosos interessados em fazer parte da liga:

“Tem muitos cantores, por exemplo, que eu acho que podem estar… A galera do sertanejo. Eu acho que existe uma gama de possibilidades muito grande e existe uma briga de bastidores, igual o Leo Dias deve descobrir.”

Apesar da declaração, o apresentador não revelou nomes dos envolvidos nas possíveis divergências internas.

Fonte: Portal LeoDias
✍️ Redigido por ContilNet

