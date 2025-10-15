Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça

A formação da Roça desta terça (14/10) em “A Fazenda 17” rendeu de tudo um pouco: bronca ao vivo de Adriane Galisteu em Dudu Camargo, reviravolta com o Poder do Lampião, “Resta Um” tenso, veto na Prova do Fazendeiro e acusações que incendiaram a madrugada no reality rural.
Poder do Lampião e Baia embaralhada
Wallas venceu a Prova de Fogo, ficou com o Poder Branco e entregou o Poder Laranja a Carol.
O poder de Wallas trocou toda a Baia: saíram Martina, Will, Toninho e Yoná; entraram Duda, Saory, Tàmires e Rayanne — mudança que reconfigurou alianças.
Bronca de Galisteu em Dudu Camargo
Tentando conduzir a dinâmica, Dudu foi cortado por Galisteu, que cravou: “Quem pede pra ir pro banco sou eu”.
No fim, Dudu indicou Fernando ao primeiro banquinho, mantendo promessa a Gaby Spanic, apesar de ter discursado mirando Nizam.
Quem puxou quem — e o “Resta Um”
Yoná puxou Rayane da Baia para a Roça, alegando que a colega “se expõe demais”.
-
No “Resta Um”, após rodadas de salvação, Saory escolheu Tàmires, deixando Matheus como o quarto roceiro — e visivelmente decepcionado.
Veto à Prova do Fazendeiro
Matheus usou o poder e vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, mandando-o direto à berlinda. Disse não concordar com “algumas atitudes” do rival e prometeu “organizar o jogo” se ganhar o chapéu.
Bastidores: fofocas, rótulos e indiretas
Will, Carol e Martina criticaram a decisão de Saory (“muito falsa”).
-
Fernando levou à Saory e Duda que a sede estaria inflamando Matheus contra elas, chamando-as de “traíras”.
-
Na Baia, Duda negou interesse em Wallas e brincou que, se fosse para ficar com alguém, seria com Mesquita.
Ameaça de prints: Nizam x Fernando
Em briga quente, Nizam ameaçou expor directs de Fernando enviados antes do confinamento; a equipe de Nizam publicou prints com elogios, convites e reações de “foguinho”.
-
No pico da treta, trocas de acusações envolveram dinheiro e “não saber o que é amor”.
