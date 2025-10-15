15/10/2025
Universo POP
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça

Noite teve Poder do Lampião mudando a Baia, “Resta Um” explosivo, veto à Prova do Fazendeiro e troca de farpas que seguiram madrugada adentro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A formação da Roça desta terça (14/10) em “A Fazenda 17” rendeu de tudo um pouco: bronca ao vivo de Adriane Galisteu em Dudu Camargo, reviravolta com o Poder do Lampião, “Resta Um” tenso, veto na Prova do Fazendeiro e acusações que incendiaram a madrugada no reality rural.

Ameaças, traição e Adriane Galisteu perde a paciência: formação da Roça agita “A Fazenda 17” (Reprodução: Record TV)

Poder do Lampião e Baia embaralhada

  • Wallas venceu a Prova de Fogo, ficou com o Poder Branco e entregou o Poder Laranja a Carol.

  • O poder de Wallas trocou toda a Baia: saíram Martina, Will, Toninho e Yoná; entraram Duda, Saory, Tàmires e Rayanne — mudança que reconfigurou alianças.

Bronca de Galisteu em Dudu Camargo

  • Tentando conduzir a dinâmica, Dudu foi cortado por Galisteu, que cravou: “Quem pede pra ir pro banco sou eu”.

  • No fim, Dudu indicou Fernando ao primeiro banquinho, mantendo promessa a Gaby Spanic, apesar de ter discursado mirando Nizam.

Quem puxou quem — e o “Resta Um”

  • Yoná puxou Rayane da Baia para a Roça, alegando que a colega “se expõe demais”.

  • No “Resta Um”, após rodadas de salvação, Saory escolheu Tàmires, deixando Matheus como o quarto roceiro — e visivelmente decepcionado.

Veto à Prova do Fazendeiro

  • Matheus usou o poder e vetou Fernando da Prova do Fazendeiro, mandando-o direto à berlinda. Disse não concordar com “algumas atitudes” do rival e prometeu “organizar o jogo” se ganhar o chapéu.

Bastidores: fofocas, rótulos e indiretas

  • Will, Carol e Martina criticaram a decisão de Saory (“muito falsa”).

  • Fernando levou à Saory e Duda que a sede estaria inflamando Matheus contra elas, chamando-as de “traíras”.

  • Na Baia, Duda negou interesse em Wallas e brincou que, se fosse para ficar com alguém, seria com Mesquita.

Ameaça de prints: Nizam x Fernando

  • Em briga quente, Nizam ameaçou expor directs de Fernando enviados antes do confinamento; a equipe de Nizam publicou prints com elogios, convites e reações de “foguinho”.

  • No pico da treta, trocas de acusações envolveram dinheiro e “não saber o que é amor”.

Fontes: Portal Leo Dias
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost