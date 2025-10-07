de-indireta-a-shakespeare:-tudo-o-que-taylor-swift-disse-a-travis-kelce-no-novo-disco

Um consenso que os fãs de Taylor Swift chegaram após ouvir o “The Life of a Showgirl” é que a loirinha está muito bem, obrigado, no noivado com Travis Kelce. Boa parte das músicas do novo álbum da cantora são declarações de amor para o jogador de futebol americano, desde a veia poética de “The Fate of Ophelia” à breguice calculada de “Wood”.
Confira todas as canções dedicadas ao atleta:
“The Fate of Ophelia”
O lead single do projeto é uma canção vulnerável em que Taylor relata como o grande amor a salvou do “destino de Ophelia”. Na obra de William Shakespeare, Ofélia é o par amoroso de Hamlet.
A personagem morre afogada em um riacho após um suposto acidente. Porém, estudiosos avaliam que Ofélia morreu depois de se afogar em insanidade e desespero, já que Hamlet vivia assombrado pelo espírito do próprio pai.
Na canção, Taylor menciona o estopim para eles se conhecerem, quando Travis tentou se aproximar da cantora durante um show da “The Eras Tour” em Kansas City (EUA).
“Opalite”
Na terceira faixa do álbum, “Opalite” narra como Taylor e Travis enfrentavam relacionamentos conturbados antes de se conhecerem. Na letra, a diva pop brinca que seu irmão a aconselhava a “parar de comer do lixo”, ou seja, criticava o “dedo podre” dela.
Já por parte de Travis, os fãs dizem que Taylor manda uma indireta para a ex-namorada dele, a influenciadora Kayla Nicole, ao cantar: “Você não entendia porque se sentia sozinho / Você estava por algo real, e ela no telefone”.
Além disso, o nome da música, “Opalite”, é uma referência à pedra de Opala, que é a pedra do mês de nascimento de Travis, outubro.
“Wi$h Li$t”
Esta, por sua vez, é a breguice calculada de Taylor em sua plenitude. Em “Wi$h Li$t”, a cantora enumera possíveis ambições de outras pessoas, que vão desde o corpo perfeito até um contrato com o Real Madrid.
A diva pop torce para que todos realizem seus desejos, mas ressalta que quer apenas Travis. Não apenas casar com ele, mas ter um “quarteirão inteiro de crianças com a cara dele”.
“Wood”
Essa melodia animada com traços de The Jackson 5 também esconde uma letra safada e nada discreta. A “Wood” da música, que em português seria “madeira”, seria sobre a superstição de bater na madeira para não atrair algo. Porém, o significado dentro da canção é outro.
De maneira cafona e especial, Taylor narra sobre sua vida sexual com Travis. Em trechos que viralizaram, Taylor canta: “Me desculpa, parece brega / Ele me ‘hipaunitizou’ e abriu meus olhos” (sim, pau!). Em outro, ela dispara: “Árvore Sequoia, seu amor é a chave que abriu minhas coxas”.
“Honey”
No trapzinho adocicado “Honey”, Taylor faz uma analogia sobre apelidos carinhosos (não a canção do Gusttavo Lima). A loira cita situações em que as pessoas a chamaram por vocativos sarcásticos, mas revela que as palavras se resinificaram após Travis entrar em sua vida.