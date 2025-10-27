27/10/2025
Fã viraliza ao exibir tatuagem em homenagem a Virginia e Vini Jr.: “Na torcida”

Às vezes, a paixão pelo ídolo fala mais alto e com Rosilene Teixeira não foi diferente. A fã decidiu eternizar seu carinho por Virginia e Vinicius Jr. na pele. Em seu perfil no Instagram, ela viralizou ao mostrar a nova tatuagem: as iniciais da influenciadora ao lado do nome do jogador, gravadas no punho e explicou que está na torcida pelo casal.

Em seu perfil no Instagram, Rosy compartilhou todo o processo da nova tatuagem e mostrou que a ideia diferenciada não ficou apenas no estêncil e está realmente gravada na pele! Além das iniciais da influenciadora e do jogador, ela também desenhou um coração. “Mais uma pra coleção! Virginia e Vini Júnior, estamos na torcida”, escreveu na legenda.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Fã tatua homenagem a Virginia e Vini JrFoto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Foto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Fã tatua homenagem a Virginia e Vini JrFoto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Foto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Fã tatua homenagem a VirginiaFoto/Instagram/@rosy_teiixeiraa
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias

Vale lembrar que, há poucos dias, Rosy já havia viralizado ao aparecer na plateia do programa de Virginia e mostrar à apresentadora suas tatuagens. Entre elas, o nome da marca de cosméticos da influenciadora e um trevo idêntico ao que ela usa. A fã também carrega na pele o desenho que simbolizava a família de Virginia com Zé Felipe e os filhos do casal. “Não façam isso em casa”, reagiu a apresentadora.

Agora, Rosy decidiu homenagear o novo romance de Virginia e deixar claro que está na torcida pelo relacionamento com Vini. Até o momento, no entanto, a influenciadora não reagiu à nova homenagem.

