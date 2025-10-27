Fã viraliza ao exibir tatuagem em homenagem a Virginia e Vini Jr.: “Na torcida”

Às vezes, a paixão pelo ídolo fala mais alto e com Rosilene Teixeira não foi diferente. A fã decidiu eternizar seu carinho por Virginia e Vinicius Jr. na pele. Em seu perfil no Instagram, ela viralizou ao mostrar a nova tatuagem: as iniciais da influenciadora ao lado do nome do jogador, gravadas no punho e explicou que está na torcida pelo casal.
Em seu perfil no Instagram, Rosy compartilhou todo o processo da nova tatuagem e mostrou que a ideia diferenciada não ficou apenas no estêncil e está realmente gravada na pele! Além das iniciais da influenciadora e do jogador, ela também desenhou um coração. “Mais uma pra coleção! Virginia e Vini Júnior, estamos na torcida”, escreveu na legenda.
Agora, Rosy decidiu homenagear o novo romance de Virginia e deixar claro que está na torcida pelo relacionamento com Vini. Até o momento, no entanto, a influenciadora não reagiu à nova homenagem.