Filha de Ancelotti diz que técnico está encantado com união da Seleção

Katia Ancelotti, filha de Carlo Ancelotti, afirmou que o treinador está encantado com a união e o comportamento dos jogadores da Seleção Brasileira. Ela afirmou que isso é algo que o técnico da Amarelinha aprecia.

“Algo me surpreendeu. Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol”, disse Karla, em entrevista ao Corriere della Sera, da Itália.

“Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao notebook o tempo todo. Isso é algo que eles gostam”, completou.

Carlo Ancelotti chegou em maio ao Brasil, após deixar o Real Madrid, e disputou seis jogos pela Seleção. São três vitórias, um empate e duas derrotas.