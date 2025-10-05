Gaby Cabrini celebra nova fase e revela sonho de programa próprio

A partir desta segunda-feira (6/10), o reality musical The Voice Brasil está de volta à TV, desta vez no SBT, numa parceria com o streaming Disney+. O diretor Boninho e o apresentador Tiago Leifert retornam à atração, que apresenta novidades. Uma delas é a presença da jornalista Gaby Cabrini, que será encarregada de mostrar tudo o que acontece nos bastidores do programa.

Gaby Cabrini é velha conhecida do público da emissora. Ela é uma das apresentadoras do Fofocalizando, programa de fofocas exibido durante as tardes. No reality musical, que irá ao ar sempre às segundas-feiras, às 22h30, ela terá uma missão especial: apresentar as histórias dos participantes e fazer a ponte entre eles e os espectadores. “Tem muita história de vida forte”, garantiu.

A jornalista bateu um papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira na última quarta-feira (1º/10), após a coletiva que apresentou a nova temporada do The Voice Brasil à imprensa, e falou não apenas das expectativas e da felicidade de integrar o projeto, mas também da carreira e dos sonhos.

Não escondeu nem mesmo o desejo de ter um programa próprio na emissora de Silvio Santos. “Eu quero que esse momento chegue quando eu estiver pronta para ele”, assegurou.

Gaby Cabrini começou a trabalhar na televisão em 2007, aos 15 anos, na produção do programa Raul Gil. Filha do jornalista e apresentador Roberto Cabrini, não esconde o orgulho que tem do pai, mas ressalta que sempre buscou trilhar seu próprio caminho na TV. “Eu tentei, na minha trajetória, que isso não fosse a primeira associação das pessoas.”

Como aconteceu esse convite para integrar o The Voice Brasil? Como você recebeu essa notícia?

“Recebo com muita alegria, com muita honra. É uma grande oportunidade pra ganhar ‘horas de voo’. Tô num momento da minha carreira que qualquer projeto vem pra somar, e quando a gente fala em The Voice, a gente tá falando de um projeto grandioso. Então, fico muito feliz de estar no meio de pessoas que eu admiro, aprender com o Tiago Leifert, aprender com o Boninho, aprender com os técnicos… Tô absorvendo muitas coisas.”

E como é sua relação com Boninho e o Tiago Leifert?

“Eles são muito generosos, tá sendo a melhor convivência de todas, eles me acolheram muito. O Boninho e o Leifert são de uma generosidade, que eu não poderia por em palavras, de verdade! Não é bla-bla-bla, mas eles foram muito queridos. Tá sendo uma experiência incrível. Os técnicos, a gente fica fofocando, conversando, tomando cafezinho nos bastidores, tá sendo muito legal mesmo.”

Você tem certa experiência com projetos musicais, já que apresentou o Verão Maior. Qual a diferença entre ele e o The Voice?

“É muito parecido, porque a música emociona. Então, acho que os dois trabalhos têm o poder de emocionar quem está assistindo. A diferença é que no The Voice eu vou estar nos bastidores, contando as histórias dos participantes. Sabe aquele momento que, antes dele pisar no palco, você se emociona pelo candidato? Onde você conhece o tamanho do sonho dele, da batalha dele? Eu fiquei responsável por isso. Simplesmente em poucos minutos, conseguir transmitir o tamanho do sonho e contar histórias de vida. Já no Verão Maior, eu ficava nos bastidores também, primeiro com o artista e depois apresentando, então, são funções diferentes, mas movidas pela música.”

E tem alguma história em especial que você achou mais emocionante?

“Nossa, várias! Tem muita história de vida forte. Tem um menino que vem aqui da periferia de São Paulo e ele perdeu um irmão por escolhas erradas na vida. Ele próprio fugiu de escolhas erradas a partir da música. Foi uma história muito bonita, nesse dia eu saí bem emocionada.”

E porque você acha que o público brasileiro gosta tanto de conhecer essas histórias dos participantes?

“Acho que a gente gosta de se ver, se reconhecer. As pessoas vivem me perguntando: ‘Porque você acha que fulano faz sucesso?’. Eu acho que a resposta pra isso é identificação. Quando você é quem você é, alguém vai se identificar com você. No caso dos participantes, quando você canta com verdade, é impossível não dar certo. O grande segredo do The Voice Brasil, quando alguém se inscreve, é ser verdadeiro, cantar com o coração. Acho que o mesmo vale para a TV e tudo o que a gente faz”.

Você está no Fofocalizando, agora também no The Voice Brasil, mas existe o sonho e a vontade de ter um programa próprio?

“Claro que eu tenho vontade, mas eu tô muito feliz de ir ganhando essas ‘horas de voo’. Eu quero que esse momento chegue quando eu estiver pronta para ele. Então, quanto mais eu me desafiar, quando esse momento chegar, eu vou poder realmente dar o meu melhor. Claro, bateu na porta? Vamo lá. Só que eu não tenho medo, não tenho preguiça nem pressa de pular nenhum degrau, sempre foi assim na minha carreira.”

“Comecei aos 15 anos segurando dália pro Raul Gil, depois me formei, trabalhei em rádio, porque rádio é uma grande escola para qualquer comunicador, depois entrei no SBT, comecei como repórter freela, inicialmente só minha mão aparecia nas reportagens, fui conquistando. Depois, fui trabalhar com a Patrícia Abravanel no Vem Pra Cá, voltei pro Fofocalizando, agora tô no The Voice. Então, meu lema é o seguinte: tô pronta para as oportunidades, sonho sim em conquistar meu programa próprio, mas tenho força de vontade de não pular nenhum degrau nessa minha escada”.

E seu parentesco com o Roberto Cabrini? Até hoje, muita gente fica surpresa em saber que ele é seu pai. Como você lida com isso?

“Eu fico muito feliz com isso. Essa reação pra mim é o maior privilégio. Obviamente, eu tenho muito orgulho do meu pai, ele é um monstro sagrado do jornalismo, ele é incrível, mas eu tentei na minha trajetória que isso não fosse a primeira associação das pessoas. Quando alguém chega pra mim e fala: ‘Nossa, você é filho do Fulano’, pra mim é um grande elogio, porque significa que primeiro a pessoa me viu, depois recebeu esse detalhe. Essa é a maior honra, maior privilégio”.