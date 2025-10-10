10/10/2025
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
Glitter cobre roupas, eletrônicos, geladeira, máquina de lavar e até o carro do ex

Rafaela Bressan, bodypiercer de Cuiabá, transformou o término do namoro em uma vingança inesperada e viralizou nas redes sociais. Quinze dias após descobrir uma traição, a jovem decidiu espalhar sete quilos de glitter dourado pelo apartamento e pelo carro do ex-namorado, causando brilho por todos os cantos e milhares de visualizações no TikTok, que já ultrapassam 11,5 milhões.

Nas imagens compartilhadas por Rafaela, o glitter cobre roupas, eletrônicos, geladeira, vaso sanitário, máquina de lavar e o carro do ex, completamente tomado pela purpurina. A bodypiercer revelou que se inspirou em uma conversa com o ex, que disse que ela poderia “se vingar”, o que levou ao pé da letra.

Glitter cobre roupas, eletrônicos, geladeira, máquina de lavar e até o carro do ex/Foto: Reprodução

Segundo Rafaela, a intenção era apenas causar incômodo, sem ultrapassar os limites da legalidade ou gerar prejuízos financeiros. “Eu queria dar uma dor de cabeça para ele, algo que exigisse tempo e esforço para limpar. Vi gente sugerindo colocar glitter no motor do carro, mas não quis prejudicar os pais dele, que deram tudo aquilo. Queria que ele se empenhasse em limpar mais a casa, coisa que nunca gostava de fazer”, explicou.

O ex-namorado, de acordo com Rafaela, reagiu sem grande surpresa. “Ele só perguntou se tinha sido eu. Então mandei o print da conversa em que ele dizia ‘você pode se vingar’. Ele respondeu ‘tudo bem, eu vou limpar’. Mas duvido que consiga”, contou.

Rafaela também comentou que a desorganização do ex e as diferenças de prioridades foram fatores que levaram ao término do relacionamento. “A casa e o carro eram dos pais dele, e ele nunca se importou em manter tudo arrumado”, disse.

Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas elogiaram a criatividade de Rafaela e a chamaram de “rainha da vingança passiva”, outros questionaram se o ex conseguiria algum dia retirar todo o glitter do apartamento e do veículo.

