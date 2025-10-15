15/10/2025
Marcello Melo Jr. rebate críticas por namorar atriz 17 anos mais nova

O ator Marcello Melo Jr. resolveu responder de forma bem-humorada às críticas que vem recebendo por conta do namoro com a atriz Mell Muzzilo. A relação, que já dura meses, virou assunto nas redes sociais devido à diferença de idade entre eles: ele tem 37 anos, e ela, 20.

Tudo começou quando uma internauta resolveu comentar sobre a distância de 17 anos entre os dois e, ao fazer isso, ainda distorceu as idades: aumentou a dele para 40 e diminuiu a dela para 18. A provocação não passou despercebida pelo ator, que decidiu ironizar a situação publicamente.

“Nota oficial! Me ajudem a compartilhar, por favor”, escreveu ele na legenda de um vídeo publicado nessa terça-feira (14/10). “Pô, vou falar para vocês. Na internet, tem horas que… eu não sou de ficar respondendo às coisas não, mas essa não tem como ficar falado”, completou, antes de o vídeo ser interrompido por uma animação que simulava falha de conexão.

A brincadeira funcionou. Vários seguidores acreditaram que o vídeo havia realmente travado. “Eu pensando que minha internet tinha parado”, comentou uma pessoa. Entre os enganados, estava a atriz Heloísa Périssé, que reagiu: “Caraca, eu já p. da vida aqui rs”.

A própria Mell entrou no clima. “Fala mesmo. Besta”, respondeu nos comentários, e ainda repostou o vídeo do namorado com a frase: “Apenas isso a dizer…”.

O romance entre Marcello e Mell começou nos bastidores da novela Renascer, em 2024. Na trama, eles viveram José Bento e Ritinha.

