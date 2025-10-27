27/10/2025
Marcello Novaes compartilha registro com filhos e agita a web: "As três graças"

Marcello Novaes, pai de Pedro Novaes e Diogo Novaes, compartilhou um registro “domingando” com os filhos neste final de semana (26/10), e voltou a chamar atenção da web com a genética da família. “As três graças”, brincaram os internautas em alusão ao nome da nova novela das nove da Globo, onde o caçula do ator interpreta o “Leonardo”.

“Melhor que isso, é ter o mesmo semana que vem!”, escreveu o ator na legenda da foto aproveitando o sol com os filhos.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Sheyla Beta, Diogo Novaes, Marcello Novaes e Letícia Spiller – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução: Instagram
Reprodução/Globo
Reprodução Instagram @marcellonovaesreal
O primogênito do ator, Diogo Novaes, de 30 anos, é fruto da relação de Marcello com a empresária Sheyla Beta. Já Pedro Novaes, de 29 anos, nasceu do antigo casamento do carioca, com a também atriz, Letícia Spiller.

Os irmãos puxaram ainda a veia artística do pai, já que juntos formaram a banda de pop rock “Fuze”, além da atuação: Pedro foi o protagonista da última novela das 19 horas da Globo, “Garota do Momento”, e atualmente está em “Três Graças”. Já Diogo, fez uma participação em “Dona de Mim”, interpretando a versão mais nova de Jaques, personagem vivido pelo pai na trama.

