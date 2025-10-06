Modelo brasileira expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia; confira os prints

O romance que vem agitando as redes sociais nos últimos meses entre Virginia Fonseca e Vinicius Júnior parece estar passando por uma reviravolta. O portal LeoDias teve acesso, nesta segunda-feira (6/10), a capturas de tela de conversas íntimas do atacante do Real Madrid com Day Magalhães, uma modelo brasileira que vive na Itália, enquanto o jogador está na Coreia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o jogador continuava mantendo conversas com outras mulheres mesmo após se envolver com a influenciadora. Capturas de tela mostram que essas interações começaram no início de maio e se mantiveram desde então, incluindo elogios, pedidos de fotos, combinados de chamadas de vídeo e encontros casuais.

Sempre que via as publicações da modelo, o jogador não deixava de interagir, mesmo que fosse apenas com um emoji. As escolhas eram variadas, incluindo desde “foguinhos” até os clássicos “olhinhos”.

No registro mais recente, feito ainda nesta segunda-feira, o atacante reagiu a um vídeo publicado pela modelo no status do WhatsApp com o emoji de olhinhos. Ela logo respondeu, perguntando onde ele estava, e ele respondeu: “Longe. Coreia e você?”.

A modelo disse que estava nas Ilhas Maldivas, e ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Day Magalhães afirmou que estava no local há duas semanas, e ele comentou: “Tá namorando aí, né? Hahaha”. Além disso, o portal LeoDias teve acesso a registros de ligações feitas pelo jogador para a modelo.

Em um dos registros feitos em maio, mencionados na edição do “Jornal dos Famosos” desta segunda-feira (6/10), o jogador escreve para a modelo: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”. Ela responde: “Está bem” e, no dia seguinte, envia elogios com emojis apaixonados, dizendo: “Você fica lindo de smoking”, acompanhado de carinhas apaixonadas.

Logo depois, o atleta pede os dados do passaporte dela para o encontro no hotel, e ela pergunta: “É necessário os dois lados ou apenas o número é suficiente?”. Ele responde: “Apenas isso, eu acho”, e Day Magalhães encerra a troca com um “Tá bem”.

As conversas vieram à tona logo após Virginia Fonseca passar alguns dias na casa do jogador em Madrid. Embora os dois não tenham feito aparições públicas juntos durante a viagem, a influenciadora acabou revelando diversos detalhes da decoração do imóvel, confirmando sua presença no local.

O portal LeoDias procurou a equipe de Vinicius Jr. e aguarda o envio do pronunciamento sobre o assunto.