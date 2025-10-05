Nutricionista revela 4 chás que ajudam a desintoxicar o fígado

O fígado desempenha um papel vital na desintoxicação do organismo, processando toxinas e resíduos resultantes da alimentação e do uso de medicamentos, e até mesmo poluição ambiental.

É um órgão responsável por diversas funções diferentes no corpo — incluindo o processamento de nutrientes e a regulação de substâncias químicas no sangue.

Os chás favorecem o bem-estar e a saúde do organismo

Eles podem ser consumidos quentes ou frios

Beber chá pode acelerar o metabolismo

Incluir o consumo dessa bebida na dieta ainda colabora com a perda de peso

A ingestão a longo prazo favorece a eliminação de toxinas do organismo. Lembre-se sempre de consultar um médico ou nutricionista antes de fazer mudanças na dieta

A nutricionista e biomédica Camila Monteiro explica que o “fígado é o órgão que tem maior responsabilidade em desintoxicar, a fazer uma faxina interna, uma limpeza no nosso organismo.”

Para manter a saúde e o bom funcionamento do órgão alguns chás podem ajudar. Mas, a profissional destaca que não existe chá milagroso, os efeitos virão a partir de um estilo de vida saudável, adequado e com equilíbrio.

“Com alimentação saudável, sem consumo de ultraprocessados, embutidos, evitando consumo de álcool, frituras, doces no dia a dia.”

É preciso deixar todos os ingredientes fervendo por 10 minutos, segundo a especialista

Confira os chás:

Chá verde: é um chá que atua em dois casos: ajuda na saúde do fígado e na digestão. É rico em catequinas, que protegem as células do fígado, é antioxidante, vai evitar o estresse oxidativo e também ajuda na digestão de gordura.

é um chá que atua em dois casos: ajuda na saúde do fígado e na digestão. É rico em catequinas, que protegem as células do fígado, é antioxidante, vai evitar o estresse oxidativo e também ajuda na digestão de gordura. Chá de boldo: ele vai ajudar a pessoa com uma indigestão mais pesada. Estimula o fígado a produzir a bile, que auxilia na digestão de gordura

ele vai ajudar a pessoa com uma indigestão mais pesada. Estimula o fígado a produzir a bile, que auxilia na digestão de gordura Chá de dente de leão: não é tão popular, mas ele possui substâncias amargas que tem o poder de “acordar” o fígado, ativando as substâncias hepáticas que ajudam a digestão

não é tão popular, mas ele possui substâncias amargas que tem o poder de “acordar” o fígado, ativando as substâncias hepáticas que ajudam a digestão Chá de cúrcuma: quase não se fala em chá de cúrcuma, já que ela é mais usada como tempero, no preparo das refeições ou como suplemento. Mas este chá é muito recomendado, protege o fígado e reduz desconfortos de má digestão.

Contraindicações

Mesmo se tratando de produtos naturais, ervas, sempre há contraindicações. A nutricionista destaca que para gestantes e lactantes, os chás podem estimular a contração, acelerar os batimentos, interferir na saúde do bebê e promover mais agitação. “Para crianças que ainda tem organismo muito sensível, temos que ter cuidado com estes chás, que podem acelerar demais. Para crianças as opções são chás calmantes.”

“E de forma geral, sempre buscar orientação especializada. O profissional precisa avaliar a saúde da pessoa, se tem algum diagnóstico pré existente, se já toma algum medicamento com regularidade, afinal, os chás podem ter interação se consumidos junto com alguma substância/medicamento. Conhecer a saúde geral do paciente é essencial para recomendar chás ou alguma outra dieta”, acrescenta a profissional.