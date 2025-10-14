14/10/2025
Quem era Felipe Selau, ex-ator de “Malhação”, morto aos 31 anos

Ator, cantor e produto executivo da Chilli Beans, estrelou na novela em 2014 e fez participação no "MasterChef Brasil"

O ator Felipe Selau, que esteve na novela “Malhação”, foi encontrado sem vida por um amigo nesta terça-feira (14). A informação foi confirmada por sua irmã Priscila Back Selau, jogadora do Cruzeiro. A causa da morte ainda é investigada pela perícia.

O artista começou a carreira como modelo e chegou a cursar medicina na universidade, mas com o sonho de se tornar ator, desistiu do curso.

Morre Felpe Selau, ator de “Malhação”/Foto: Instagram/Felipe Céu

O primeiro trabalho público de Felipe foi em “Malhação”, onde disse ter aprendido muito, além de ter trabalhado com outros atores de peso como Paulo Betti, Isabela Garcia e Erom Cordeiro.

Em 2019, o artista participou da seletiva do reality gastronômico “MasterChef Brasil”, mas não seguiu na competição. Após a experiência com a televisão, o artista ainda participou do clipe “Honestamente”, da cantora AlvA e atuou no curta-metragem “Pandemonium: O Filme” de 2023, que chegou a ganhar prêmios no LA Independent Women Film Awards.

Ao longo de sua vida, Felipe se tornou gerente de operações de uma rede de resorts, onde ficou por um ano. Atualmente era produtor executivo da marca de acessórios Chilli Beans.

