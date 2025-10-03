Sete municípios do Acre entram na lista das cidades mais insustentáveis do país

O Acre aparece com 32% de seus municípios na lista das cidades mais insustentáveis do Brasil, segundo levantamento divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). No total, sete cidades acreanas foram classificadas dentro do índice.

O ranking elaborado pela entidade mostra os estados proporcionalmente mais afetados. O Piauí lidera com 83% das cidades, seguido por Maranhão (82%), Paraíba (78%) e Alagoas (72%). Entre os estados da região Norte, Roraima registra 60%, Pará 47%, Amapá 44%, Amazonas 27% e Rondônia 15%.

No cenário nacional, além do Acre, Minas Gerais também figura com 32% de municípios considerados insustentáveis. Já estados do Sul e Sudeste apresentam índices menores: Santa Catarina aparece com apenas 0,3%, Rio de Janeiro com 2% e São Paulo com 3%.

O levantamento da Firjan tem como base indicadores sociais, ambientais e econômicos. O objetivo é avaliar os desafios de sustentabilidade enfrentados pelos municípios brasileiros e fornecer subsídios para políticas públicas de desenvolvimento.

Confira o ranking completo abaixo: