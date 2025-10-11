Simone Mendes e Menos é Mais fazem história com o hit “P do Pecado”

A parceria entre Menos é Mais e Simone Mendes acaba de entrar para a história da música brasileira. O sucesso “P do Pecado”, lançando pela Som Livre, gravadora do grupo desde 2020, se tornou a faixa que permaneceu mais tempo em primeiro lugar nas paradas nacionais, totalizando 15 semanas no top semanal do Spotify.

Desde a criação do Spotify Charts em 2017, nenhuma outra música havia alcançado esse recorde, tornando o feito ainda mais significativo para os artistas e para a música nacional. O feito consolida o poder da união entre o pagode e o sertanejo. A canção, que se transformou em um fenômeno digital, segue conquistando públicos de todas as idades e regiões do país.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Simone Mendes e Menos é Mais Foto/Instagram Simone Mendes e Menos é Mais Foto/Instagram Menos é Mais Divulgação Simone Mendes Foto: Reprodução/Instagram @simonemendes

Simone Mendes e Menos é Mais Foto/Instagram Voltar

Próximo

“Ver ‘P do Pecado’ chegar tão longe é uma emoção enorme. Vocês fizeram uma música sobre traição ser cantada de olhos fechados a plenos pulmões, dos mais novos aos mais antigos pagodeiros. É impressionante a força que o pagode tem! É muito emocionante sentir o carinho que vocês têm pela nossa música. Obrigado por tantas conquistas, lugares e sentimentos compartilhados”, compartilha emocionado Gustavo Goes.

“Estou muito feliz com essa conquista! ‘P do Pecado’ foi um presente que recebi do Menos é Mais e, desde a primeira vez que ouvi, senti que seria um sucesso. O público abraçou de um jeito lindo e, essa mistura de pagode com sertanejo realmente ganhou meu coração”, completa Simone Mendes.

“Estamos muito felizes com o sucesso de ‘P do Pecado’ e com o recorde histórico do Menos é Mais, que há 15 semanas ocupa o primeiro lugar nas paradas. Esse resultado reflete não só o enorme talento e carisma do grupo, mas também a força do pagode, que vive um momento de retomada no consumo e na preferência do público.

“É uma conquista que celebra o trabalho conjunto entre o grupo, seus empresários e toda a equipe da Som Livre”, comenta Tati Cantinho, SVP & Label Head da Som Livre.

Com mais de 202 milhões de streams apenas no Spotify e a presença constante nas principais paradas e playlists, “P do Pecado” faz parte do projeto “Molho”, do grupo Menos é Mais, gravado em Campina Grande (PB). O trabalho exalta a brasilidade em sua essência, nos ritmos, sotaques e energia que traduzem a alegria do país em uma sonoridade autêntica, contagiante e cheia de identidade.

Vale destacar que a primeira canção de pagode a alcançar o TOP 1 na plataforma também é do Menos é Mais. Em outubro de 2024, “Coração Partido” chegou ao primeiro lugar, além de ter sido a música mais tocada do primeiro semestre de 2025, com mais de 340 milhões de reproduções.