Vídeo: Virginia Fonseca curte noite de Mônaco ao lado de Vini Jr.

Virginia Fonseca continua curtindo as melhores de Monte Carlo, em Mônaco, ao lado de amigos e de Vini Jr. A influenciadora foi flagrada por uma fã saindo do hotel acompanhada do jogador e de outras pessoas para jantar.

No grupo, gravado por Júlia Emerick, também estavam, Éder Militão e Tainá Castro. Nos stories, a ex-mulher de Zé Felipe mostrou que a comida escolhida foi a japonesa e, depois, ela voltou para o hotel e se despediu dos fãs.

Lucas Guedez falou sobre o affair

A expectativa para que Virginia Fonseca e Vini Jr. assumam o namoro publicamente logo está tomando os fãs do casal. Mas não apenas eles. O amigo da influenciadora, Lucas Guedez, falou sobre o caso e ainda revelou detalhes da relação dos dois.

“Estou bem ansioso, mandei mensagem para ela. Estão se encontrando agora”, revelou ele, em entrevista recente ao portal LeoDias.

Detalhes do romance

Ainda no bate-papo, o influenciador elogiou o atleta e revelou detalhes do romance dos dois: “Ele é gente boa, eles estão se gostando de verdade. Espero que saia alguma coisa legal dali. Ele é gente boa demais, conheci ele. Shippo o casal, mas tudo depende dela”, assumiu.

Questionado se perdoaria o jogador do Real Madrid, que trocou mensagens com outra mulher enquanto Virginia Fonseca estava em sua casa, Lucas Guedez foi categórico:

“Não. Fiquei chateado, mas aí é com ela. Avisei. ‘E aí, amiga, vamos confiar?’ e ela falou ‘bora, vamos tentar’. Ela está solteira, tem que curtir”, afirmou.

Momento íntimo em Mônaco

Virginia Fonseca e Vini Jr., do Real Madrid, estão curtindo um momento especial em Monte Carlo, em Mônaco. Depois que a ex-mulher de Zé Felipe publicou uma foto em que o craque aparece com o rosto tampado, uma gravação do casal em um restaurante na companhia de amigos começou a circular nas redes sociais.

As imagens foram divulgadas pelo colunista Leo Dias. O casal, que ainda não assumiu publicamente o relacionamento, desembarcou nesta segunda-feira (27/10) na Riviera Francesa, região ao sul da França, acompanhado de amigos próximos.

Mais cedo, Virginia Fonseca surpreendeu os fãs ao postar uma foto acompanhada de Vini Jr. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção: o jogador do Real Madrid apareceu cobrindo o rosto com um guardanapo, em uma brincadeira.

Os rumores

Os rumores envolvendo um affair entre a ex-esposa e Vini Jr. começaram em julho, depois que a coluna Fábia Oliveira publicou que a famosa participou da festa de aniversário do atleta no Rio de Janeiro. Pouco depois, ela confirmou que esteve presente no evento.

O primeiro flagra público dos dois juntos, acompanhados de amigos, aconteceu em um passeio de iate em Marbella, litoral da Espanha, no dia 3 de setembro. Desde então, as viagens de Virginia para Madri se tornaram frequentes. Familiares do atleta também marcaram presença na casa da influencer.

Vale lembrar que o romance chegou a ficar estremecido depois que prints e conversas de Vini Jr. com outras mulheres tornaram-se públicos. Virginia chegou a afirmar que ficou decepcionada com o jogador, mas resolveu dar uma nova chance ao atleta.