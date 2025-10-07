Zé Felipe nega ter traído Virginia e diz que a relação é de respeito: “Ela é incrível”

Zé Felipe abriu o jogo sobre o fim do casamento com Virginia Fonseca e fez questão de encerrar de vez os rumores de traição. No episódio do PodPah exibido nesta terça-feira (7/10), o cantor disse que o relacionamento terminou em paz e que a amizade entre os dois continua firme, mesmo após a separação anunciada em maio.

Em conversa com Igão e Mítico, o filho de Leonardo garantiu que o respeito segue intacto. “Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito pra ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja”, afirmou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Após Ana Castela confirmar romance com Zé Felipe, cantor diz estar vivendo a melhor fase da sua vida Reprodução: Instagram @portaldojoaosilva Zé Felipe compartilha processo de crescimento do cabelo Reprodução: Instagram/@zefelipe Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Ana Castela compartilha visita de Zé Felipe na casa dela em Londrina Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Voltar

Próximo

Zé ainda comentou sobre os três filhos do casal: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e o caçula José Leonardo, de um. Ele disse que a relação entre eles continua leve. “Ela tá feliz, e eu tô feliz demais também”, completou.

Enquanto o cantor reforça o clima de harmonia, Virginia também tem seguido a vida. A influenciadora encerrou recentemente o breve envolvimento com o jogador Vini Jr., após o romance se tornar público no mês passado.

Zé Felipe também já fez a fila andar: depois de muita especulação, ele e a cantora Ana Castela assumiram o relacionamento na última semana. O casal, inclusive, lançou uma música juntos e já foram pescar com a família do cantor no Pantanal.