Em comemoração ao Ano Novo Chinês, Acre recebe festival de dança neste sábado

A Super Liga Acreana de Kung Fu promove, neste sábado (28), o Festival do Ano Novo Chinês com cursos da Dança do Leão e Dança do Dragão Chinês, em comemoração ao Ano Novo Chinês, em Rio Branco.

O evento acontece no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Aeroporto Velho, a partir das 17h, e conta com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Kung Fu, o grão-mestre Lee Kuen.

Com entrada gratuita, a programação é voltada para apresentações culturais, além de cursos de danças do leão, do dragão e de tambor chinês.

Ano Novo Chinês

O Ano Novo Chinês iniciou em 17 de fevereiro e segue até 3 de março, e marca o início do Ano do Cavalo, símbolo de progresso, independência e resistência. Este ano também marca algo mais raro: o Ano do Cavalo de Fogo, um retorno raro e vibrante que ocorre apenas uma vez a cada 60 anos.

O Ano Novo Lunar acontece entre o final de janeiro e meados de fevereiro, com sua data definida pelo antigo calendário lunissolar da China. Desde pelo menos o século 2 a.C., cada novo ano recebe o nome de um dos 12 animais do Horóscopo Chinês, que se repetem em um ciclo de 12 anos.