27/02/2026
ContilPop
Polícia Militar cumpre mandados de prisão, apreende armas e recupera motocicletas na região de fronteira

Operações intensificadas nas últimas 48 horas reforçam segurança e retiram ilícitos de circulação na região de fronteira

Espingardas apreendidas durante ação do 5º BPM reforçam combate ao porte ilegal de armas na região de fronteira.
Espingardas apreendidas durante ação do 5º BPM reforçam combate ao porte ilegal de armas na região de fronteira/Foto: Reprodução

Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), com sede no município de Brasiléia, realizaram nas últimas 48 horas uma série de ações que resultaram no cumprimento de mandados de prisão, apreensão de armas de fogo e recuperação de motocicletas com registro de furto na região de fronteira.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com o comandante da unidade, o major Tales Rafael, as operações têm como objetivo intensificar o combate à criminalidade e reforçar a segurança pública na região. Durante esse período, quatro pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto foram localizadas pelos policiais, detidas e encaminhadas à delegacia para os procedimentos legais.

Armas de fogo retiradas de circulação após denúncia confirmada por policiais do 5º BPM em Brasiléia/Foto: Reprodução

Ainda durante as ações, a guarnição recebeu denúncias sobre indivíduos que estariam portando armas de fogo de forma ilegal. Após averiguação, a informação foi confirmada e duas espingardas foram apreendidas. O material foi apresentado à polícia judiciária, que ficará responsável pelas providências cabíveis.

Motocicleta com registro de furto são recuperadas pelo 5º BPM durante abordagens de rotina/Foto: Reprodução

Em abordagens de rotina realizadas com motociclistas que transitavam pela área de fronteira, os militares também conseguiram identificar duas motocicletas com registro de furto.

Veículo furtado apreendido em fiscalização do 5º BPM aguarda devolução ao proprietário/Foto: Reprodução

Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio da delegacia, onde permanecerão até serem devidamente devolvidos aos seus proprietários.

Suspeito com mandado de prisão em aberto é detido por policiais do 5º BPM e encaminhado à delegacia/Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Militar, as ações de fiscalização e patrulhamento na região de fronteira continuarão sendo intensificadas com o objetivo de prevenir crimes e garantir maior segurança à população.

Ação integrada do 5º BPM resulta na prisão de foragido da Justiça em área de fronteira/Foto: Reprodução

