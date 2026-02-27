Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), com sede no município de Brasiléia, realizaram nas últimas 48 horas uma série de ações que resultaram no cumprimento de mandados de prisão, apreensão de armas de fogo e recuperação de motocicletas com registro de furto na região de fronteira.

De acordo com o comandante da unidade, o major Tales Rafael, as operações têm como objetivo intensificar o combate à criminalidade e reforçar a segurança pública na região. Durante esse período, quatro pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto foram localizadas pelos policiais, detidas e encaminhadas à delegacia para os procedimentos legais.

Ainda durante as ações, a guarnição recebeu denúncias sobre indivíduos que estariam portando armas de fogo de forma ilegal. Após averiguação, a informação foi confirmada e duas espingardas foram apreendidas. O material foi apresentado à polícia judiciária, que ficará responsável pelas providências cabíveis.

Em abordagens de rotina realizadas com motociclistas que transitavam pela área de fronteira, os militares também conseguiram identificar duas motocicletas com registro de furto.

Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio da delegacia, onde permanecerão até serem devidamente devolvidos aos seus proprietários.

Segundo a Polícia Militar, as ações de fiscalização e patrulhamento na região de fronteira continuarão sendo intensificadas com o objetivo de prevenir crimes e garantir maior segurança à população.