Vereador Francisco Maia passa por cirurgia cardíaca e segue se recuperando na UTI, em Rio Branco

O vereador Francisco Maia (PP) foi submetido a uma cirurgia cardíaca na tarde desta quinta-feira (26), no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. De acordo com informações repassadas pela família, o procedimento foi realizado com sucesso e o parlamentar permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue em recuperação e sob cuidados médicos.

Francisco Maia, que está em seu primeiro mandato como vereador em Sena Madureira, passou mal no último dia 19 enquanto se encontrava na zona rural do município. Após atendimento médico, foi diagnosticado com princípio de infarto, sendo necessária a transferência para a capital para acompanhamento especializado.

Internado em Rio Branco desde a semana passada, o vereador passou por avaliação clínica e exames que indicaram a necessidade da intervenção cirúrgica, realizada nesta quinta-feira.

Familiares informaram que o quadro é estável e agradeceram as manifestações de apoio e orações recebidas, destacando a confiança na recuperação do parlamentar.